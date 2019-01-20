Корью в Казахстане в январе заболело больше людей, чем за весь 2018 год

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danilov 20 Января 2019 в 00:48:59
Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Жандарбек Бекшин, в этом году в Астане зафиксировали 472 случая заболевания корью, в Шымкенте — 20 случаев, в Атырауской области — 25 случаев, в Туркестанской — 17, в Акмолинской — 16 случаев.
«Динамика нарастает. По-прежнему среди заболевших превалируют дети. В связи с недостижением прививочного возраста заболело 272 ребенка. Наши педиатры очень скрупулезно относятся к отбору на вакцинацию. Имеются и те, кто целенаправленно отказался от вакцинации -45 человек», — сказал главный санврач страны.
Sputnik
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