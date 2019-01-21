Скандал со счастливым концом

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GoodZone 21 Января 2019 в 10:49:42
Вчера аким Павлодара Ануар КУМПЕКЕЕВ (на снимке) торжественно вручил сиротам, первыми стоявшими в очереди на жилье (всего в ней 2400 выпускников детских домов), ключи от квартир в чистовой отделке в новостройке.
Горотдел ЖКХ получил эти квартиры в обмен на скандально известные двухуровневые апартаменты в таунхаусе общей площадью 229,4 квадратного метра, купленные в ноябре прошлого года за счет бюджета за рекордные 49 миллионов 900 тысяч тенге.
А началось все с того, что любопытные журналисты, просматривая сайт госзакупок, обнаружили: горотдел ЖКХ купил в Павлодаре семь элитных квартир по завышенным ценам. Среди них была и двухуровневая. Причем необходимость этих самых уровней специально прописали в технической спецификации. Вопрос нашей газеты, заданный на блоге мэра: “Для каких целей чиновнику внутри квартиры обязательно нужна лестница?” был проигнорирован. Более того, на заседание жилищной комиссии, которая распределяла эту квартиру, корреспондента “Времени” пускать отказались. А затем в окружении отца города на какое-то время поймали тишину. Однако после многочисленных публикаций в местной и республиканской прессе замакима города Аян БЕЙСЕКИН вынужден был пригласить акул пера на пресс-конференцию, в ходе которой сообщил: в бюджете заложены деньги на 15 служебных квартир для вновь прибывших чиновников.
Оргвыводы не заставили себя ждать: мэр получил выговор от акима области Болата БАКАУОВА, а огромную двухуровневую квартиру глава региона поручил разменять на более мелкие и отдать их сиротам.
Сказано - сделано!
- Отдел ЖКХ провел мониторинг, были направлены запросы многим застройщикам, в результате выбрали самую низкую цену, - рассказал Ануар Кумпекеев после вручения ключей. - Та квартира стоила 49 миллионов 900 тысяч, поменяли ее на семь квартир общей рыночной стоимостью 51,5 миллиона. И квадратных метров мы в итоге получили больше на 39 квадратов, и стоимость их оказалась ниже рыночной - вместо 191 тысячи тенге за квадратный метр 185,8 тысячи.
Шесть дорогих апартаментов остаются на балансе горотдела ЖКХ в качестве служебного жилья. От оставшихся чиновники решили и вовсе отказаться.
- В законодательстве предусмотрено, что государственные служащие должны обеспечиваться жильем в случае ротации, но в ближайшие три года мы вообще не предусматриваем финансовые средства для приобретения служебного жилья, потому что в бюджете нет денег, - сообщил аким города. - Я сам живу в съемной квартире. За свои собственные средства.
Зато выпускница детдома Елена БУРДУКОВСКАЯ, вернувшаяся с Украины с двухлетней дочкой, не может опомниться от счастья: впервые в жизни они обрела собственное жилье.
- Я так благодарна всем, кто меня искал! - сказала Елена. - Из Павлодара мне пришлось уехать в 2007 году. Тогда, после детдома, нас фактически выставили на улицу... Я училась на повара-кондитера в колледже в Аксу (город в Павлодарской области. - О. В.), денег на съемную квартиру не было, спала на лавочке. Долгих 12 лет жила в Харькове у старшей сестры. Казалось бы, кому я нужна, кто обо мне помнит? А они (чиновники. - О. В.) меня искали, нашли, говорят: Лена, приезжай, ты получаешь жилье! Я не поверила - думала, это какая-то сказка... Нам вчера показали квартиру, очень понравилась - тут так тепло! Не спала всю ночь, а утром пришла сюда с чайником...
Ольга ВОРОНЬКО, Павлодар
http://www.time.kz/articles/nu/2019/01/18/skandal-so-schastlivim-koncom
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Отвлекающий маневр , а далее по накатанной , родной , коррупционной .