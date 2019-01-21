"Казахтелеком" отменил тендер на разработку стратегии за 700 млн тенге

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danilov 21 Января 2019 в 17:27:31
АО "Казахтелеком" отменило открытый тендер на услуги консультантов для разработки своей стратегии. На это национальная компания собиралась потратить 700 млн тенге. Потенциальный поставщик должен был оказать все услуги за 150 дней.
Приём заявок на тендер "Казахтелекома" должен был закрыться 18 января в 17.00. Но выяснилось, что тендер акционерное общество отменило.
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На портале электронных закупок АО "Казахтелеком" опубликовало объявление об отмене тендера по причине нарушений в содержании тендерной документации.
(188,29 Кб)
Ранее пользователи социальных сетей активно обсуждали этот тендер, предполагая, что документация могла быть специально составлена таким образом, чтобы победил конкретный поставщик.
https://informburo.kz/novosti/kazahtelekom-otmenil-tender-na-razrabotku-strategii-za-700-mln-tenge-83962.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 21.01.2019 17:46:54
700 лямов за то что им скажут как жить дальше?
700 лямов за то что им скажут как жить дальше?
Они уже лет 6 так работают, если не больше. На каждый шаг - консультанты "с мировым именем".
Отменили ? , может быть из за того , что не увидели откатов .
Но договор поставки все равно подписывают и производят поставку .. ..
img]https://a.radikal.ru/a41/1901/52/bea20b191898.jpg[/img]
заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза
Ну дык для кого нужно ...
Цитата: Yerla от 21.01.2019 19:52:13
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза
Случайно покарал.
Цитата: Yerla от 21.01.2019 19:52:13
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по
характеристикам в 1,5 раза
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по
характеристикам в 1,5 раза
Ерла просто мало предлагал или вообще "зажопил" и не предлагал...
alpha_portal 21.01.2019 в 21:51:55 # 709805
В компании гугл есть футурологи.