Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
"Казахтелеком" отменил тендер на разработку стратегии за 700 млн тенге
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2019 в 17:27:31
Причина отмены – нарушения в содержании тендерной документации.

АО "Казахтелеком" отменило открытый тендер на услуги консультантов для разработки своей стратегии. На это национальная компания собиралась потратить 700 млн тенге. Потенциальный поставщик должен был оказать все услуги за 150 дней.

Приём заявок на тендер "Казахтелекома" должен был закрыться 18 января в 17.00. Но выяснилось, что тендер акционерное общество отменило.

Читайте также: "Казахтелеком" объявил тендер на разработку стратегии за 700 млн тенге. Что не так?

На портале электронных закупок АО "Казахтелеком" опубликовало объявление об отмене тендера по причине нарушений в содержании тендерной документации.


779x921
(188,29 Кб)


Ранее пользователи социальных сетей активно обсуждали этот тендер, предполагая, что документация могла быть специально составлена таким образом, чтобы победил конкретный поставщик.

https://informburo.kz/novosti/kazahtelekom-otmenil-tender-na-razrabotku-strategii-za-700-mln-tenge-83962.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 21.01.2019 в 17:46:54   # 709761
700 лямов за то что им скажут как жить дальше?
поощрить | покарать
  Hairless 21.01.2019 в 17:52:21   # 709763
Цитата: Manitu от 21.01.2019 17:46:54
700 лямов за то что им скажут как жить дальше?

Они уже лет 6 так работают, если не больше. На каждый шаг - консультанты "с мировым именем".
поощрить | покарать
  Skype 21.01.2019 в 18:39:27   # 709769
Спугнули ???
поощрить | покарать
  KAN13 21.01.2019 в 19:14:50   # 709775

Отменили ? , может быть из за того , что не увидели откатов .
поощрить | покарать
  Yerla 21.01.2019 в 19:21:58   # 709777
.. гыыы .. да им пох .. .. сколько участвовал в их тендерах .. пох им на замечания .. на писульки с жалобами в "надзорные" .. и мля бюджеты ФиСегДа "жирные" .. ну по крайне мере по моим позициям .. у них там своя атмосфЭра
поощрить (2) | покарать
  Yerla 21.01.2019 в 19:35:18   # 709781
в принципе могу раз в месяц кидать на обсуждение ТИТУСян "тендеруху" .. эдакую черную .. ну или серую тендеруху .. прикладывать официальные "терпилки" мол чо за нах*й, пАчиму вот так и так .. низяж мля так нагло прописывать "*****" .. ясень пень что кроме "******" сюда ничо не подойдет .. хотя ежже решения дешевле и лучше .. а им пох .. и мне отказано: "несоответствия технической спецификации" .. или один случай: прописано оборудование с х*йней что сейчас не выпускается .. я пишу сопроводительное письмо, мол так и так, сейчас в оборудовании вместо старой х*йни, новая .. и она лучше .. так как старая х*йня ломалась от нагрузок .. и меня классически отшивают: "несоответствия технической спецификации" .. и потом вытесняется что другой поставщик поставил товар именно с той х*йней что прописывал Я ..
поощрить (3) | покарать
  Yerla 21.01.2019 в 19:47:35   # 709786
обычно отписываются: мол да .. выявлены нарушения, кого-то наказали ..

Но договор поставки все равно подписывают и производят поставку .. ..

img]https://a.radikal.ru/a41/1901/52/bea20b191898.jpg[/img]
поощрить (2) | покарать
  Yerla 21.01.2019 в 19:47:54   # 709787
поощрить (2) | покарать
  Yerla 21.01.2019 в 19:52:13   # 709789
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза
поощрить (1) | покарать (1)
  Рамзес 21.01.2019 в 21:07:49   # 709802
Quote:
заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза

Ну дык для кого нужно ...
поощрить | покарать
  Pole13 21.01.2019 в 21:46:07   # 709803
Цитата: Yerla от 21.01.2019 19:52:13
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по характеристикам в 1,5 раза

Случайно покарал.
поощрить | покарать
  Epihot 21.01.2019 в 21:49:21   # 709804
Цитата: Yerla от 21.01.2019 19:52:13
по терпилке сверху не смотря на то что было признано что незаконно был отшит Ерла .. заказчик подписал и оплатил поставку оборудования в 2 раза дороже и хуже по
характеристикам в 1,5 раза

Ерла просто мало предлагал или вообще "зажопил" и не предлагал...
поощрить | покарать
  alpha_portal 21.01.2019 в 21:51:55   # 709805
А че, вполне реальные деньги если они возьмут крутого футуролога лн им всю стратегию построит. Только вот хороший футуролог возмет больше.
В компании гугл есть футурологи.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь