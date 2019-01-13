Участки для госнужд теперь будут изымать по рыночной стоимости

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Января 2019 в 16:08:38
Как отмечает "Интерфакс-Казахстан", в закон внесена норма о наделении собственника земельного участка правом вносить предложения к проекту договора о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества. Закон устанавливает единые основания для компенсации стоимости изымаемого для государственных нужд имущества путём создания условий равноценного возмещения.
"Так, поправками предлагается размер возмещения при изъятии земельного участка определять по рыночной стоимости имущества, а также возможность "натурального возмещения" при изъятии имущества для государственных нужд путём предоставления иного земельного участка", – уточняется в законе.
Также законом установлен трёхмесячный срок для самостоятельной реализации должником заложенного недвижимого имущества. При этом более длительный срок может быть установлен соглашением сторон.
Для исключения фактов необоснованной конфискации имущества законом вводится в компетенцию органа досудебного расследования обязанность доказывать и обосновывать преступное происхождение имущества, подлежащего конфискации по уголовному делу.
Закон также вводит норму о возможности лицу открывать счета и проводить расходные операции, связанные с алиментами и пенсиями при наличии ограничений или ареста банковского счёта. Новый порядок предполагает, что счета должника могут быть арестованы, но арест не касается, к примеру, алиментов или пенсий.
Внесены поправки в законодательство по защите наследственных прав граждан, исключающие обязанность наследников извещать отсутствующих наследников.
Законом также установлен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счёт. Также предусматривается установить запрет на взимание вознаграждения, начисленного по истечении 180 дней просрочки по договорам ипотечного займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности и обеспеченного залогом недвижимого имущества.
Юристы, занимающиеся земельными спорами, считают эти поправки очень важными. До этого времени земля для госнужд изымалась по цене, которая была указана в договоре приобретения земли. Казахстанцы получали за свою недвижимость сумму в несколько раз меньшую, чем рыночная.
https://informburo.kz/novosti/zemelnaya-reforma-v-rk-uchastki-dlya-gosnuzhd-teper-budut-izymat-po-rynochnoy-stoimosti.html
Понятно, что чиновников на местах это не обрадует. Зато теперь люди перестанут выходить на улицы, их наконец-таки перестанут нагло обманывать, а будут платить как положено.
Надеемся теперь выкум будет происходить не по каким-то там кадастровым ценникам или суммой, которая была указана в договорах купли-продажи лохматых годов...
Комментарии, по рейтингу, по дате