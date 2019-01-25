Минздрав обратился к казахстанцам из-за распространения кори

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KAN13 25 Января 2019 в 18:31:51
В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекционному заболеванию как корь не стабильна. В последние годы во многих странах Европы отмечается рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости корью ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори. Это создаёт высокий риск завоза данной инфекции на территорию Казахстана и быстрого её распространения среди не привитого населения.
Что же такое корь и чем она опасна? Корь — острое инфекционное заболевание, характеризующееся подъемом температуры до 38−40° С, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Появляются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна. Для периода высыпания характерно появление сливающейся сыпи в виде пятен розового или красного цвета. в первый день элементы сыпи появляются за ушами, на волосистой части головы, на лице и шее, верхней части груди; на второй день высыпания сыпь покрывает туловище и верхнюю часть рук; на третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конечностях, а на лице бледнеют. Источник инфекции — больной человек..
Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем, с капельками слюны, при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заражение может произойти при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Больной корью человек опасен для окружающих в течение 7−10 дней. Естественная восприимчивость людей очень высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет на всю жизнь..
Повторные заболевания корью крайне редки. При заболевании корью могут возникать довольно серьёзные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга)..
Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных нагрузок, по возможности — от контакта с больными детьми. Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок. Родителям рекомендуется: проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации — получить профилактическую прививку против кори; ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах непривитых против кори детей; Если вы или ваш ребенок заболели, необходимо: при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям; в случае тяжелого состояния вызвать скорую медицинскую помощь; до прихода врача ограничить контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми; при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом; использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку); не заниматься самолечением. Профилактика кори Единственным доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация..
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно — в 6 лет. Также должны прививаться взрослые в возрасте 18−35 лет, не болевшие корью, не привитые ранее или не имеющие сведений о вакцинации против кори (иммунизация проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками). Вакцинация необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной прививке против кори или перенесенной в прошлом кори..
Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации Корь — опасная инфекция. Успейте защитить ребёнка!
источник: 365info.kz
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