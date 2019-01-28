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В Казахстане
Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев.
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Гоги80 28 Января 2019 в 14:19:24
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что в Казахстане продолжительность жизни составляет 73 года.

"Мы построили 220 новых больниц, 1200 поликлиник, преодолели смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Средняя продолжительность жизни казахстанцев от 67 лет продвинулась до 73 лет. Похвально. Но в Японии 80, Испания, кажется, обгоняет Японию. Вот, куда мы должны двигаться", — сказал Назарбаев на открытии Года молодежи в Казахстане.

Все исследования показали, что здоровье человека зависит от медицины на 10-15 %, добавил президент. Он посоветовал молодежи следить за здоровьем смолоду.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 28.01.2019 в 14:24:45   # 710369

Это кто ж ему так нагло врёт ? .
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  Wolfkz 28.01.2019 в 14:29:19   # 710370
Теперь акиматы на могилах будут дописывать 5-7 лет или дату рождения сдвинут всем при выдаче очередного удостоверения.
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  DuMoH 28.01.2019 в 14:34:24   # 710372
Пенсионный возраст тогда 72 года будет...
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  Nafis 28.01.2019 в 14:58:04   # 710373
73-63 получается 10 лет живет пенсионер. Почему тогда пенсионные делят на 14 лет?
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  titus 28.01.2019 в 15:01:42   # 710374
10 лет на пенсии дали пожить человеку, как благородно, только учитывая что 90% не доживают до 73 лет, становится страшно для кого эти законы принимаются?
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  Templar 28.01.2019 в 15:31:19   # 710377
Quote:
Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев.

Templar: Зарплата и уровень жизни тоже.
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  Zoggyla 28.01.2019 в 15:33:31   # 710378
Цитата: Templar от 28.01.2019 15:31:19
Quote:
Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев

Templar: Зарплата и уровень жизни тоже.
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
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  Templar 28.01.2019 в 15:36:04   # 710380
Цитата: Zoggyla от 28.01.2019 15:33:31
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!

Согласен. Хотя, у них там все распущено.
Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.
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  Zoggyla 28.01.2019 в 15:37:42   # 710381
Цитата: Templar от 28.01.2019 15:36:04
Цитата: Zoggyla от 28.01.2019 15:33:31
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!

Согласен. Хотя, у них там все распущено.
Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.
У нас столько метро нет, чтобы молодок в вагонах щупать Но зато наши водители автобусов могут способствовать этому
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  GogaAshkenaz 28.01.2019 в 16:23:18   # 710387
Маразм крепчает... всё дальше и дальше от реальности и реальных проблем сей старичок
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