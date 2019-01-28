Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев.

Цитата: Zoggyla от

Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая! Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать.А у них, жизнь - веселая!

Согласен. Хотя, у них там все распущено.Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.