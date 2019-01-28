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Гоги80 28 Января 2019 в 14:19:24
"Мы построили 220 новых больниц, 1200 поликлиник, преодолели смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Средняя продолжительность жизни казахстанцев от 67 лет продвинулась до 73 лет. Похвально. Но в Японии 80, Испания, кажется, обгоняет Японию. Вот, куда мы должны двигаться", — сказал Назарбаев на открытии Года молодежи в Казахстане.
Все исследования показали, что здоровье человека зависит от медицины на 10-15 %, добавил президент. Он посоветовал молодежи следить за здоровьем смолоду.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это кто ж ему так нагло врёт ? .
Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев.
Templar: Зарплата и уровень жизни тоже.
Цитата: Templar от 28.01.2019 15:31:19Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
Quote:
Templar: Зарплата и уровень жизни тоже.
Quote:
Назарбаев: продолжительность жизни казахстанцев должна быть как у японцев
Templar: Зарплата и уровень жизни тоже.
Цитата: Zoggyla от 28.01.2019 15:33:31
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
Согласен. Хотя, у них там все распущено.
Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.
Цитата: Templar от 28.01.2019 15:36:04У нас столько метро нет, чтобы молодок в вагонах щупать Но зато наши водители автобусов могут способствовать этому
Согласен. Хотя, у них там все распущено.
Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.
Цитата: Zoggyla от 28.01.2019 15:33:31
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
Ну если на японцев равняться, то и стиль жизни их пора перенимать. А у них, жизнь - веселая!
Согласен. Хотя, у них там все распущено.
Слышал, у их девушек сняться в пошлой программе в норму вошло.
GogaAshkenaz 28.01.2019 в 16:23:18 # 710387