Минздрав предлагает штрафовать пациентов за ненадлежащее отношение к здоровью.

Мужчины с 25 лет, а женщины с 27, не имеющие в собственности автомобиля (единолично, либо на семью, если состоят в зарегистрированном браке), будут платить с 2020 года 3 МРП в год налога на безмашинность для проживающих в городах и 2 МРП для жителей сельской местности. Матери-одиночки от уплаты налога на безмашинность освобождаются; граждане пенсионного возраста – тоже.