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В Казахстане
Минздрав предлагает штрафовать пациентов за ненадлежащее отношение к здоровью.
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Гоги80 02 Апреля 2019 в 18:35:37
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве сообщил о вводимых поправках в Кодекс "О здоровье народа", передаёт корреспондент BNews.kz.

"В рамках нового Кодекса о здоровье народа мы сейчас обсуждаем комплекс мер, направленных на стимулирование ответственности граждан за свое здоровье. Сегодняшняя ситуация с уровнем здоровья граждан показывает, что, к сожалению, недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, в большей степени ожидая участия медицинских работников. Но к сожалению, часто бывает сложно что-то исправлять. Поэтому, большинство мер направлено на профилактику, в том числе и на вакцинацию. Мы решили предложить комплекс мер, которые направлены на здоровье матерей и детей, в частности, это стимулирование к тому, чтобы люди своевременны вставали на учет", - сказал Елжан Биртанов.

Он отметил, что в рамках поправок, в Казахстане могут начать привлекать к административной ответственности пациентов за ненадлежащее внимание к здоровью.

"А также ввести административную ответственность за то, что люди своевременно не встают на учет, не проходят профосмотры, отказываются от вакцинации, и т.д. Это предложение находится на стадии обсуждения", - подчеркнул Биртанов.

Министр заверил, что в свою очередь поликлиники также будут проводить своевременную разъяснительную работу.

"Мы будем требовать с наших поликлиник проведения своевременной разъяснительной работы с прикрепленными женщинами, чтобы вставали на учет своевременно", - заключил он.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 02.04.2019 в 18:55:02   # 716445
Маразм крепчает......коментировать то смысла не вижу даже...
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  Walter 02.04.2019 в 19:57:43   # 716450
Цитата: звукач от 02.04.2019 18:55:02
Маразм крепчает......коментировать то смысла не вижу даже...
комментировать надо. Пусть дятлы читают. Биртанову надо самому сходить в городскую поликлинику любого города. Посидеть в очередях. Послушать разговоры людей. Прочувствовать отношение к себе и другим пациентам. Получить самые хуевые рекомендации и самые дорогие рецепты. Проанализировать эту всю хуйню а потом делать выводы и думать осталось ли желание дальше посещать эти учреждения или ну его нахуй.
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  Денис222 02.04.2019 в 20:04:10   # 716451
Я так люблю свою страну!
Я очень честно...не шучу...
Но с ней сейчас творят хуйню...
Сижу и в ахуе курю...
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  Пришелец 02.04.2019 в 20:15:48   # 716454
Пожалуйста храните правильно прививки и согласен пройти вакцинацию.
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  KapitanNemo 02.04.2019 в 20:18:28   # 716455
https://zonakz.net/2019/04/01/v-kazaxstane-nalog-na-bezmashinnost-vvedut-v-2020-godu/

Может фейк
Quote:
Мужчины с 25 лет, а женщины с 27, не имеющие в собственности автомобиля (единолично, либо на семью, если состоят в зарегистрированном браке), будут платить с 2020 года 3 МРП в год налога на безмашинность для проживающих в городах и 2 МРП для жителей сельской местности. Матери-одиночки от уплаты налога на безмашинность освобождаются; граждане пенсионного возраста – тоже.
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  arhar 02.04.2019 в 20:48:41   # 716458
Сперва начните штрафовать клиники за ненадлежащее отношение к здоровью пациентов
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  scenium 02.04.2019 в 21:25:07   # 716460
Вы бы сперва своих неучей наказывали, чтобы клизмы детям из кипятка не ставили и новорожденных гепатитом не заражали.
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  Dragon 02.04.2019 в 21:29:30   # 716461
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  Софруджу 02.04.2019 в 22:04:26   # 716466
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  Джимбо 02.04.2019 в 22:09:58   # 716467
Но большее чем штрафы мозгов не хватает? Коррупцию к примеру искоренить, качество медицинского образования поднять? Сами поди по заграницам лечение проходят?
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  Chimkentus 02.04.2019 в 22:56:26   # 716472
Админ, милашка, грамотно подкинул говна на вентилятор.
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  Ал 02.04.2019 в 23:33:10   # 716474
Цитата: KapitanNemo от 02.04.2019 20:18:28
Quote:
Налог на "безмашинность" в Казахстане: могут ли наказать СМИ за шутки в новостях
01.04.2019
В профильном ведомстве отметили: из содержания шуточных новостей пользователи должны без труда понять, что это розыгрыш
НУР-СУЛТАН, 1 апр — Sputnik. Комитет информации министерства информации и общественного развития прокомментировал Sputnik Казахстан публикацию "шуточных новостей" в СМИ.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20190401/9712123/smi-shutki-novosti-1-aprelya-komitet.html
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