Минздрав предлагает штрафовать пациентов за ненадлежащее отношение к здоровью.

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Гоги80 02 Апреля 2019 в 18:35:37
"В рамках нового Кодекса о здоровье народа мы сейчас обсуждаем комплекс мер, направленных на стимулирование ответственности граждан за свое здоровье. Сегодняшняя ситуация с уровнем здоровья граждан показывает, что, к сожалению, недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, в большей степени ожидая участия медицинских работников. Но к сожалению, часто бывает сложно что-то исправлять. Поэтому, большинство мер направлено на профилактику, в том числе и на вакцинацию. Мы решили предложить комплекс мер, которые направлены на здоровье матерей и детей, в частности, это стимулирование к тому, чтобы люди своевременны вставали на учет", - сказал Елжан Биртанов.
Он отметил, что в рамках поправок, в Казахстане могут начать привлекать к административной ответственности пациентов за ненадлежащее внимание к здоровью.
"А также ввести административную ответственность за то, что люди своевременно не встают на учет, не проходят профосмотры, отказываются от вакцинации, и т.д. Это предложение находится на стадии обсуждения", - подчеркнул Биртанов.
Министр заверил, что в свою очередь поликлиники также будут проводить своевременную разъяснительную работу.
"Мы будем требовать с наших поликлиник проведения своевременной разъяснительной работы с прикрепленными женщинами, чтобы вставали на учет своевременно", - заключил он.
Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 02.04.2019 18:55:02комментировать надо. Пусть дятлы читают. Биртанову надо самому сходить в городскую поликлинику любого города. Посидеть в очередях. Послушать разговоры людей. Прочувствовать отношение к себе и другим пациентам. Получить самые хуевые рекомендации и самые дорогие рецепты. Проанализировать эту всю хуйню а потом делать выводы и думать осталось ли желание дальше посещать эти учреждения или ну его нахуй.
Маразм крепчает......коментировать то смысла не вижу даже...
Маразм крепчает......коментировать то смысла не вижу даже...
Я очень честно...не шучу...
Но с ней сейчас творят хуйню...
Сижу и в ахуе курю...
KapitanNemo 02.04.2019 в 20:18:28 # 716455
Может фейк
Quote:
Мужчины с 25 лет, а женщины с 27, не имеющие в собственности автомобиля (единолично, либо на семью, если состоят в зарегистрированном браке), будут платить с 2020 года 3 МРП в год налога на безмашинность для проживающих в городах и 2 МРП для жителей сельской местности. Матери-одиночки от уплаты налога на безмашинность освобождаются; граждане пенсионного возраста – тоже.
Цитата: scenium от 02.04.2019 21:25:07
новорожденных гепатитом не заражали.
новорожденных гепатитом не заражали.
Хотели написать СПИДом?
Цитата: Dragon от 02.04.2019 21:29:30
Хотели написать СПИДом?
Цитата: scenium от 02.04.2019 21:25:07
новорожденных гепатитом не заражали.
новорожденных гепатитом не заражали.
Хотели написать СПИДом?
И тем, и другим
Chimkentus 02.04.2019 в 22:56:26 # 716472
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