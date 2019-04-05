Проект «Сергек» снизил уровень преступности в столице на 24%

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Rebel 05 Апреля 2019 в 16:31:02
Проект «Сергек» позволил снизить уровень преступности в столице на 24%, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.
По информации управления по инвестициям и развитию предпринимательства, все камеры установлены в соответствии с Картой преступности Комитета по правовой статистике и специальным учетам (КПСиСУ) в наиболее криминогенных дворах и домах столицы.
Кроме того, проект позволил улучшить безопасность на дорогах столицы. Водители стали более дисциплинированными, что благоприятно сказалось на аварийности. По итогам прошлого года в Нур-Султане почти вдвое снизилась смертность на дорогах по сравнению с 2017 годом. Показатель смертности на дорогах в столице составляет 3,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя по стране более чем в 3,5 раза (в 2017 году – 60 погибших, в 2018 – 34).
С помощью «умных» видеокамер в городе зафиксировано уже более 700 тыс. правонарушений на общую сумму 5 млрд тенге, а в бюджет поступило порядка 3 млрд тенге.
В системе «Сергек» используется аналитика Big Data – на основании данных по транспортному потоку (образование заторов, возникновение аварийных ситуаций, ухудшение состояния дороги). С момента запуска системы накоплено более 500 млн видеоматериалов, что позволяет проводить анализ и предоставлять рекомендации по улучшению дорожного движения, установке правых съездов, полос общественного транспорта Bus Lane.
В настоящее время прорабатывается вопрос о добавлении в функционал системы «Сергек» дополнительных нарушений, таких как пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий сигнал светофора, перестроение с полосы на полосу, выезд на полосу встречного движения, наличие техосмотра и страховки. О сроках введения дополнительных функций в функционал системы горожанам будет сообщено заблаговременно.
С учетом успешности внедрения «Сергека» планируется дальнейшее расширение. Предусмотрена установка и интеграция 7000 камер общего видеонаблюдения: в том числе установка 4000 камер в местах массового скопления людей, интеграция 3000 камер из ТРЦ, социальных объектов, рынков, несанкционированных свалок, парков, оружейных магазинов, мечетей и других объектов с выводом изображения в Ситуационный центр оперативного управления полиции.
Кроме того, акиматом продолжается работа по повышению эффективности и дальнейшему развитию системы «Сергек». Так, в этом году запущен новый процессинговый центр в Специализированном ЦОНе города Нур-Султана. Запуск данного центра позволил более оперативно обрабатывать данные, поступающие от АПК «Сергек», в целях надлежащего формирования предписаний о совершении нарушений правил дорожного движения, для приема входящих звонков, дачи устных разъяснений по зафиксированным нарушениям населению, для приёма граждан по зафиксированным нарушениям (дача устных разъяснений, ознакомление с доказательствами нарушения и т.п.).
Ведется работа по внесению изменений в КоАП в части надлежащего уведомления населения о правонарушениях через отправку информационно-коммуникационным способом (СМС-уведомления, мобильные приложения, электронная почта, интернет-ресурсы и т. д.), так как в данное время у каждого гражданина имеется мобильный телефон, привязанный к ИИНу. В настоящее время надлежащим уведомлением об административных правонарушениях является нарочная доставка заказного письма нарушителю.
Проект «Сергек» – это первый среди проектов по цифровизации в стране, реализованный по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана и АО «Астана Innovations» выступают в качестве государственных партнеров.
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https://24.kz/ru/news/social/item/306935-proekt-sergek-snizil-uroven-prestupnosti-v-stolitse-na-24
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