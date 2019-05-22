За хранение наркотиков в размере меньше крупного в Казахстане отменят уголовную ответственность

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danilov 22 Мая 2019 в 14:23:09
"Весь оперативный состав наших спецподразделений будет ориентирован на выявление крупных наркосбытчиков, пресечение ОПГ и ликвидацию каналов поставки наркотиков, в особенности синтетических видов, на территорию страны", – сказал Нуртай Абильмажинов на брифинге в СЦК.
Он пояснил, что в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий декриминализацию и перенос в административное законодательство двух составов уголовных проступков. Это части 1 и 2 статьи 296 УК РК ("Немедицинское потребление наркотиков в общественных местах" и "Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без целей сбыта").
"Крупный размер составляет 1 килограмм марихуаны и 1 грамм героина. Такие объёмы наркотиков (меньше крупного. – Авт.) не представляют значимой общественной опасности, но в то же время декриминализация позволит высвободить необходимые силы и средства спецподразделений для решения более серьёзных задач. Те, кто употребляет, по сути больные люди. Их не будут вовлекать в орбиту уголовного законодательства. Они не представляют большой опасности", – пояснил полицейский.
В центральном аппарате МВД создано спецподразделение. Оно будет заниматься вопросами наркотической безопасности. Там будут работать специалисты в сфере высоких технологий. Посольство США помогло создать это подразделение.
"Мы будем искать IP-адреса администраторов сайтов или тех, кто заходит на сайты или сбывает наркотики. Это управление по обеспечению наркобезопасности в информационно-коммуникационной системе. Штатную численность я сказать не могу. Приказ министра уже есть о создании, теперь мы начали комплектоваться. Прошли собеседования три человека", – отметил Нуртай Абильмажитов.
В Казахстане всё чаще выявляют синтетические наркотики, которые реализуют через сайты. В 2017 году заблокировали 430 наркосайтов, в 2018 году – более 5000. За январь-апрель 2019 года выявлено 3500 таких ресурсов, столько же графической рекламы стёрли со стен зданий. За надписи 20 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство.
"Мы предлагаем чтобы "художники", которые наносят граффити, надписи, QR-коды подлежали не административной ответственности, а уголовной. Идёт реклама и пропаганда наркотиков. За это должна быть уголовная ответственность. Это предложение согласовываем со всеми правоохранительными органами. В дальнейшем предложение пойдёт как законодательная инициатива", – заключил замначальника департамента.
С начала года в Казахстане полицейские выявили 900 наркопреступлений. Они изъяли 2,1 тонны наркотиков, в том числе 10 кг героина, 1,7 тонны марихуаны, 380 кг гашиша и 2,5 кг синтетических наркотиков.
https://informburo.kz/novosti/zakonoproekt-za-hranenie-menee-gramma-geroina-i-menee-kilo-marihuany-budut-tolko-shtrafovat.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 22.05.2019 в 15:27:12 # 721345
Цитата: Даун от 22.05.2019 08:35:52Мышей потравили ,насвая не будет
Про насвай не слышно
Про насвай не слышно
ИНКВИЗИТОР 22.05.2019 в 16:48:59 # 721363
Цитата: lokidogma от 22.05.2019 11:38:37
Лучше б оружие легализовали в первую очередь.
Лучше б оружие легализовали в первую очередь.
А на кой черт вам оружие, попу себе под кайфом отстрелить не боитесь!?