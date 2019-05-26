Полицейских в РК будут набирать из гражданских вузов

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едридмадрид 26 Мая 2019 в 13:24:26
С начала этого года стартовала масштабная реформа органов внутренних дел. Одно из ключевых направлений этой реформы — модернизация ведомственного образования, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обсудил с руководителями учебных заведений и ведущих служб МВД ход реформирования ведомственного образования. Он отметил, что в этой сфере уже проделана определенная работа. Оптимизирована система образования, сокращены шесть учебных центров. Теперь подготовку полицейских будут осуществлять Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии, Актюбинский юридический институт и Шымкентский учебный центр.
«МВД также отказывается от подготовки по программам бакалавриата, за исключением Карагандинской академии. «В стране достаточно юридических вузов, откуда мы будем брать молодежь и доучивать ее на специализированных курсах», — сообщил глава министерства.
Особое внимание в учебном процессе уделяется практике. Для криминалистов, следователей и оперативных сотрудников предусмотрены шестимесячные курсы, для остальных — трехмесячные. Ранее для офицерского состава, без учета специфики, действовали трехмесячные курсы, для сержантского — двухмесячные.
«С 20 мая началось обучение в новом формате. Будут максимально использоваться современные интерактивные методы и формы обучения, позволяющие слушателям осваивать большие объемы информации в короткие сроки», — отметил министр.
С учетом этих новаций разработаны концепции развития учебных заведений МВД и утверждены новые практико-ориентированные учебные планы и программы, которые презентованы на встрече министра с руководителями вузов и Учебного центра министерства.
В завершении встречи Ерлан Тургумбаев добавил, что весь процесс образовательной реформы будет прозрачным. В связи с этим поручил руководителям учебных заведений провести дни открытых дверей или круглые столы с приглашением общественности и СМИ и подробно разъяснить суть модернизации ведомственного образования.
«Население должно знать, что изменилось в системе подготовки кадров и как это отразится на качестве работы полиции. Мы рассчитываем за счет отбора кадров из гражданских вузов повысить потенциал ведомственных учебных заведений и качество подготовки будущих полицейских», — резюмировал министр внутренних дел.
https://total.kz/ru/news/bezopasnost/politseiskih_v_rk_budut_nabirat_iz_grazhdanskih_vuzov_date_2019_05_25_14_55_19