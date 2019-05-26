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В Казахстане
Лучший коп Нью-Йорка приедет повышать имидж полиции в Караганде...
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едридмадрид 26 Мая 2019 в 11:36:08
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинская академия полиции пригласила лучшего полицейского Нью-Йорка-2017 Димаша Ниязова для участия в форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 июня на площадке Карагандинской академии полиции пройдет TED Talks - это мировая площадка, где выступают достигшие в своей области успеха спикеры. На этой площадке в свое время выступал Илон Маск. В этом году мы пригласили Димаша Ниязова - это лучший полицейский Нью-Йорка 2017 года, профессиональный боксер. Тема его выступления «Повышение имиджа полиции и качества связи с общественностью», также выступят и другие спикеры», - сказал начальник Карагандинской академии полиции Акынкали Дарменов на обсуждении дальнейших шагов по реформированию полиции с участием министра в МВД.

По его словам, академией уделяется большое внимание приобретению лучшего международного опыта.

«В направлении международного сотрудничества ведется активная работа - в этом году впервые в истории ведомственного образования нами заключена договоренность с индийским университетом криминалистических наук. Это единственный университет в мире, который готовит криминалистов в области ИТ-разработок. 10 преподавателей выезжают туда в сентябре для прохождения специальных курсов», - сообщил спикер.

Аналогичная, отметил А. Дарменов, работа ведется с Украиной, Польшей и Турцией. «В Украине действует подразделение «Киберполк». Это очень интересный проект, мы его сейчас детально изучаем. В августе начальники факультетов приезжают и покажут, какими инструментами они пользуются при расследовании различных видов преступлений. С Посольством Турции Национальной академией полиции будет организовано 13 курсов, с 1 сентября начинается работа. Также мы хотим изучить опыт Польской высшей полиции в городе Щитна по кибербезопасности. 1 сентября 5 курсантов направляются в Китайский народный университет общественной безопасности для подготовки специалистов ИТ-безопасности», - заключил он.

Аналогичная, отметил А. Дарменов, работа ведется с Украиной, Польшей и Турцией.

«В Украине действует подразделение «Киберполк». Это очень интересный проект, мы его сейчас детально изучаем. В августе начальники факультетов приезжают и покажут, какими инструментами они пользуются при расследовании различных видов преступлений. С Посольством Турции Национальной академией полиции будет организовано 13 курсов, с 1 сентября начинается работа. Также мы хотим изучить опыт Польской высшей полиции в городе Щитна по кибербезопасности. 1 сентября 5 курсантов направляются в Китайский народный университет общественной безопасности для подготовки специалистов ИТ-безопасности», - заключил он.

https://www.inform.kz/ru/luchshiy-policeyskiy-n-yu-yorka-pomozhet-povysit-imidzh-kazahstanskoy-policii_a3530346
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 26.05.2019 в 13:31:19   # 721763
Quote:
Лучший коп Нью-Йорка приедет повышать имидж полиции в Караганде...
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  старик 26.05.2019 в 13:58:29   # 721764
Научит наших разряжать всю обойму в беззащитных граждан?
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  Прапор 26.05.2019 в 16:22:24   # 721770
Цитата: старик от 26.05.2019 07:58:29
Научит наших разряжать всю обойму в беззащитных граждан?

Он, вроде как, сам не стрельнул ни разу за всё время работы.
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