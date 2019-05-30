Министерство образования распределило гранты на 2019 год по специальностям

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KAN13 30 Мая 2019 в 14:38:03
Государственный заказ распределили по следующим специальностям:
Педагогические науки — 8276; Искусство — 1615; Социальные науки (журналистика, информация) — 960; Бизнес — 1223; Естественные науки — 4088; Информационно-коммуникационные технологии — 5977; Технические науки — 15011; Сельскохозяйственные науки — 1600; Ветеринария — 835; В области услуг — 2200; Подготовительные (отделения для лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами РК) — 2450; По госпрограмме «Серпін» — 5109; Другие — 1641.
Гранты уже распределили по учебным заведениям страны, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.
На учебный 2018−2019 год МОН выделял 53 594 гранта.
На медицинские специальности государственный образовательный заказ размещает министерство здравоохранения. Количество грантов для будущих врачей будет известно позже.
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