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В Казахстане
Министерство образования распределило гранты на 2019 год по специальностям
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KAN13 30 Мая 2019 в 14:38:03
Больше всего грантов выделили на технические и педагогические науки.Министерство образования и науки Казахстана утвердило государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2019−2020 учебный год. Для поступающих выделили 50 985 грантов.

Государственный заказ распределили по следующим специальностям:

Педагогические науки — 8276; Искусство — 1615; Социальные науки (журналистика, информация) — 960; Бизнес — 1223; Естественные науки — 4088; Информационно-коммуникационные технологии — 5977; Технические науки — 15011; Сельскохозяйственные науки — 1600; Ветеринария — 835; В области услуг — 2200; Подготовительные (отделения для лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами РК) — 2450; По госпрограмме «Серпін» — 5109; Другие — 1641.

Гранты уже распределили по учебным заведениям страны, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

На учебный 2018−2019 год МОН выделял 53 594 гранта.

На медицинские специальности государственный образовательный заказ размещает министерство здравоохранения. Количество грантов для будущих врачей будет известно позже.
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