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В Казахстане
Ребенка, которому мануальный терапевт сломал позвоночник, прооперируют в столице
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danilov 31 Мая 2019 в 17:06:05
Карима Танирбергенова, который почти полтора года провел в реанимации, доставили из Павлодара в Нур-Султан санитарной авиацией. Мальчика, которому сломал позвоночник мануальный терапевт, осмотрели медики столичного центра нейрохирурги. В данный момент решается вопрос о проведении операции.



Больше 16 месяцев двухлетний Карим Танирбергенов провел в реанимации детской областной больницы, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым днем состояние ребенка ухудшалось.

У нас это первый случай, когда ребенок больше года лежит под аппаратом ИВЛ, но резервы организма малыша иссякают, – говорит заместитель директора детской областной больницы Ирина Орсагош. – Уровень сознания в состоянии оглушения, он не фиксирует взгляд. Поэтому ухудшение состояния в данном случае – закономерный процесс, который не может продолжаться вечно. Операция сейчас –последняя соломинка, за которую ребенок может ухватиться.

Помочь Кариму вызвались курганские врачи. На оплату расходных материалов семья мальчика с помощью волонтеров и просто неравнодушных казахстанцев собрала 3 млн тенге. Но проблема – в состоянии мальчика. Из-за тяжелой травмы он долгое время был нетранспортабельным.

Информации пока мало, – рассказала по телефону мать мальчика Гульмира Жанайдарова. – Мы сейчас очень волнуемся, но рады тому, что оказались в Нур-Султане, куда готовы приехать курганские хирурги, где есть современное оборудование. Надеемся, что уже скоро нашему сыну сделают ту самую сложную операцию, за проведение которой не взялись специалисты Германии, Южной Кореи и Китая.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2018 года, когда частный мануальный терапевт в ходе приема сломал семимесячному Кариму два позвонка. Сам специалист все еще находится на свободе.

Заключение ранее проведенной экспертизы не дало оснований решать вопрос о квалификации деяний врача. По результатам дополнительной экспертизы при наличии состава уголовного правонарушения будет решаться вопрос об отстранении его от лечебной деятельности, – пояснили в областном департаменте полиции, отметив, что вину мануального терапевта еще надо доказать.

Пока полиция ждет результаты экспертиз, человек, покалечивший ребенка, по-прежнему оказывает услуги пациентам.

Он продолжает свою незаконную деятельность на территории Республики Казахстан. Считаем, что эта деятельность незаконная. Тем более она привела к серьезной травме ребенка, – отметила замдиректора детской областной больницы Ирина Орсагош. – Мы неоднократно отправляли обращения в управление здравоохранения, главврачам больниц и в другие структуры, но лицензии он до сих пор не лишен.

https://express-k.kz/news/zdorove/rebenka_so_slomannym_pozvonochnikom_prooperiruyut_v_stolitse-141864
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  Directrix 31.05.2019 в 17:30:37   # 722441
Страна, где нефти и др. полезных ископаемых хоть жопой жри, собирает деньги на лечение детей при помощи волонтеров Сука куда мы катимся? А точнее докатились
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