Ребенка, которому мануальный терапевт сломал позвоночник, прооперируют в столице

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Мая 2019 в 17:06:05
Больше 16 месяцев двухлетний Карим Танирбергенов провел в реанимации детской областной больницы, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым днем состояние ребенка ухудшалось.
У нас это первый случай, когда ребенок больше года лежит под аппаратом ИВЛ, но резервы организма малыша иссякают, – говорит заместитель директора детской областной больницы Ирина Орсагош. – Уровень сознания в состоянии оглушения, он не фиксирует взгляд. Поэтому ухудшение состояния в данном случае – закономерный процесс, который не может продолжаться вечно. Операция сейчас –последняя соломинка, за которую ребенок может ухватиться.
Помочь Кариму вызвались курганские врачи. На оплату расходных материалов семья мальчика с помощью волонтеров и просто неравнодушных казахстанцев собрала 3 млн тенге. Но проблема – в состоянии мальчика. Из-за тяжелой травмы он долгое время был нетранспортабельным.
Информации пока мало, – рассказала по телефону мать мальчика Гульмира Жанайдарова. – Мы сейчас очень волнуемся, но рады тому, что оказались в Нур-Султане, куда готовы приехать курганские хирурги, где есть современное оборудование. Надеемся, что уже скоро нашему сыну сделают ту самую сложную операцию, за проведение которой не взялись специалисты Германии, Южной Кореи и Китая.
Напомним, трагедия произошла в феврале 2018 года, когда частный мануальный терапевт в ходе приема сломал семимесячному Кариму два позвонка. Сам специалист все еще находится на свободе.
Заключение ранее проведенной экспертизы не дало оснований решать вопрос о квалификации деяний врача. По результатам дополнительной экспертизы при наличии состава уголовного правонарушения будет решаться вопрос об отстранении его от лечебной деятельности, – пояснили в областном департаменте полиции, отметив, что вину мануального терапевта еще надо доказать.
Пока полиция ждет результаты экспертиз, человек, покалечивший ребенка, по-прежнему оказывает услуги пациентам.
Он продолжает свою незаконную деятельность на территории Республики Казахстан. Считаем, что эта деятельность незаконная. Тем более она привела к серьезной травме ребенка, – отметила замдиректора детской областной больницы Ирина Орсагош. – Мы неоднократно отправляли обращения в управление здравоохранения, главврачам больниц и в другие структуры, но лицензии он до сих пор не лишен.
https://express-k.kz/news/zdorove/rebenka_so_slomannym_pozvonochnikom_prooperiruyut_v_stolitse-141864
Комментарии, по рейтингу, по дате