Хорошо сидят

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GoodZone 05 Июня 2019 в 07:55:45
По словам генерал-майора юстиции, пилотный проект электронных магазинов уже запущен в двух колониях Акмолинской и Алматинской областей.
- Терминалы в исправительных учреждениях установил поставщик, - объясняет Мейрам Акатович. - Осужденные заказывают продукты питания, одежду, книги и газеты - словом, все то, что разрешено законом. Оплата идет через банковские карточки, доставка в течение дня, если заказанный товар имеется в наличии. Подобные магазины я видел лет десять назад, когда посещал знаменитую московскую “Бутырку”: уже в те годы следственно-арестованные и осужденные в этом СИЗО вовсю пользовались услугами электронного магазина…
Здесь есть одно существенное “но”: приобретать товар могут лишь заключенные, получающие зарплату в колониях. Но работают-то не все.
- Как быть в этой ситуации безработным осужденным? - спросил я у генерала.
- На сегодня признаны трудоспособными 14 583 человека, но из них работают около 11 тысяч. Однако и безработные могут открыть банковские счета, а деньги им перечислят родственники. Они же могут заказать в колонию предметы первой необходимости, ведь магазин электронный.
- Мейрам Акатович, расскажите подробнее о видеосвиданиях: как и где они будут проходить, кто может получить разрешение и на каких условиях?
- Эти свидания мы запустили в рамках гуманизации и “дорожной карты” “Развитие КУИС”. Что было раньше? Алматинца, к примеру, отправили в колонию на запад страны. Представьте, сколько денег родным нужно было потратить на дорогу, покупку продуктов, белья, личных вещей. Такие свидания очень затратны. Пилотный проект видеосвидания в поселке Аршалы Акмолинской области, где расположено учреждение особого режима, наглядно показал осужденным, их родственникам и сотрудникам колонии все плюсы новшества.
Как сообщил генерал-майор юстиции, прежде длительные свидания, впрочем, как и краткие, разрешали одному, максимум двум близким родственникам. А на видеосвидание уже можно пригласить всю семью: бабушек и дедушек, пап и мам, детей и внуков. Сейчас такие свидания проходят пока в зданиях областных ДУИС, потому что сотрудникам нужно удостовериться, что на свидание прибыли действительно близкие родственники осужденного (свидания с иными лицами закон запрещает. - Т. К.). Позже, когда по всей стране запустят широкополосный интернет, видеосвидания будут проводить в помещениях службы пробации региональных ДУИС (многие сотрудники этой службы находятся в зданиях местных отделов полиции).
- В этом случае родственники понесут минимум затрат, оплатив дорожные расходы до помещений службы пробации, - продолжает Мейрам Аюбаев. - Там через скайп осужденный 15 минут будет общаться с родными. Причем со всеми сразу. По закону человеку за решеткой разрешено 15 минут на телефонный звонок родным, но за это время невозможно переговорить со всеми - ведь многие осужденные имеют большие семьи. Скайп - очень удобно: увидел всю родню, поговорил. Тем самым мы стремимся уделять время и ресоциализации осужденных - другими словами, делаем все возможное, чтобы человек вернулся в общество нормальным, законопослушным гражданином, а не озлобленным.
Кстати, злостные нарушители режима - а их в казахстанских колониях насчитывается более тысячи человек на 28 000 заключенных - лишены права на видеосвидания.
А чтобы хоть немного соответствовать стандартам развитых стран, девять колоний в стране уже перевели на камерное содержание. В текущем году по этому типу перестроят еще два учреждения. Восемь колоний ликвидировали (количество тюремного населения стало резко снижаться), еще четыре в этом году признали аварийными и закроют в ближайшее время…
https://time.kz/articles/risk/2019/06/04/horosho-sidyat
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