Пельмени от Беккера

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danilov 07 Июня 2019 в 15:28:29
На пресс-конференции в МВД Беккер привел страшную статистику: с начала года в Казахстане утонули 40 детей на водоемах, в бассейнах и арыках, а из окон еженедельно выпадают от трех до семи малышей.
После этого он заговорил о собственных методах воспитания детей и бдительности родителей.
Так, в доме главного чеэсника страны строгий режим. Даже на отдыхе вся семья встает в шесть утра.
- У нас достаточно хорошо дети плавают, но, когда в море купаемся, я стараюсь быть на расстоянии вытянутой руки. Есть система. На Ишиме мы не купаемся. Аттракционы? Я вам честно скажу: у меня есть дочь, ей 10 лет, и она ни разу не прыгала на батуте. Он стоит в пыли и грязи, я извиняюсь, там сморкаются, плюются. Жалко ребенка туда отправлять, - разоткровенничался обычно серьезный Беккер. - Я воскресный папа, обязательно всей семьей катаемся на велосипедах. Катаемся до обеда, когда меньше народу.
Иногда вместо велосипедов вся семья занимается скандинавской ходьбой, а зимой катается на коньках и лыжах.
- Я вам секрет один раскрою, у меня друзья смеются: я генерал, а жена у меня полковник. Они спрашивают: какое у детей звание? Отвечаю, что они пока рядовые! Вы смеетесь, но надо жить по свистку и по правилам, - объяснил Беккер.
В семье Владимира Беккера много традиций, среди них - лепить пельмени и ходить с детьми на рынок:
- У нас традиция зимой - лепить пельмени дома всей семьей. Я вам скажу: производительность 200 штук в час! Вместе с “рядовыми”. Мама тесто катает, я фарш кладу, дети лепят. С детьми надо заниматься. Я вот дочь беру с собой в магазин. Она тележку катит. Я не знаю, какой кетчуп надо купить, а она все знает. Почему мы стесняемся брать их на рынок? Они должны знать, какое есть мясо, яйца, в конце концов, должны знать, сколько это стоит.
Напоследок Беккер призвал больше ходить с детьми пешком, а не кататься на машине, чтобы они хорошо ориентировались на улицах и не терялись.
МВД запустило ежедневные брифинги по оперативной ситуации в стране. Сейчас у спасателей началась новая горячая пора: сели, пожары, утонувшие и выпадающие из окон дети.
https://time.kz/articles/zloba/2019/06/05/pelmeni-ot-bekkera
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