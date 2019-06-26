День работников связи и информации разделили на два праздника

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danilov 26 Июня 2019 в 13:01:15
В официальный казахстанский перечень праздничных дат добавили два праздника: День работников связи и информатизации - 17 мая и День работников средств массовой информации - 28 июня.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования - 25 июня.
До этого 28 июня отмечался День работников связи и информации.
24 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана.
"Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества", - написал Токаев в Twitter.
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