Митинги в Алматы и Нур-Султане. Что требовали?

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danilov 01 Июля 2019 в 17:34:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
Там много интересного было.
В особенности когда микрофоны вырывали из рук.
И говорить не давали.
Ну это только начало.
На следующий митинг поболее народ соберётся.
Цитата: Dior от 01.07.2019 16:40:19
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
Цитата: Dior от 01.07.2019 16:40:19Ссылку на другой ролик не смог через фильтр титуса вставить.
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
Но и на этом есть момент на 0:56.
А разброд в интересах определяется в том, что среди митингующих нет вожаков.
Выходит, точка зрения на любое происшествие зависит от того, смотря с какого "ракурса" на него смотреть...