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В Казахстане
Митинги в Алматы и Нур-Султане. Что требовали?
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danilov 01 Июля 2019 в 17:34:08
30 июня в Алматы и Нур-Султане практически в одно время состоялись два запланированных митинга. Разрешение на оба собрания дали городские власти. Все прошло спокойно и без каких-либо нарушений. Корреспонденты TengriTV побывали на митингах и узнали, чего требовали люди.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 01.07.2019 в 18:41:03   # 725562
Алматы-цирк!
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  Маке0912 01.07.2019 в 20:59:55   # 725571
А что порезали.
Там много интересного было.
В особенности когда микрофоны вырывали из рук.
И говорить не давали.
Ну это только начало.
На следующий митинг поболее народ соберётся.
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  Dior 01.07.2019 в 22:40:19   # 725574
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
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  Dragon 01.07.2019 в 23:11:59   # 725575
Цитата: Dior от 01.07.2019 16:40:19
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.


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  Dragon 01.07.2019 в 23:12:17   # 725576

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  KAN13 02.07.2019 в 00:10:20   # 725578
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  Ал 02.07.2019 в 00:41:49   # 725582
Цитата: Dior от 01.07.2019 16:40:19
Этот митинг (по крайней мере на ролике) кроме как сборище идиотов не назовешь. Кружок по интересам.
Ссылку на другой ролик не смог через фильтр титуса вставить.
Но и на этом есть момент на 0:56.
А разброд в интересах определяется в том, что среди митингующих нет вожаков.

Выходит, точка зрения на любое происшествие зависит от того, смотря с какого "ракурса" на него смотреть...
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