От ЭЦП откажутся в Казахстане

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danilov 05 Июля 2019 в 16:03:46
По ее словам, обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи (ЭЦП) сдерживает развитие электронных услуг.
"Для многих затруднительно ее получение и применение. Для этого необходимы посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление. Предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых SMS-паролей, либо метода единого идентификационного номера. Это практикуется в таких передовых странах как Великобритания, Франция, Южная Корея и Китай", - сказала глава агентства на пресс-конференции правительстве.
В Казахстане SMS-пароли применяются лишь по 64 не самым популярным государственным услугам.
"Будет продолжена работа по отказу от электронно-цифровой подписи взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем исключить одноразовые справки из реестра госуслуг.
Будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне такие востребованные справки, как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из медицинской карты больного", - добавила Анар Жаилганова.
Эти документы организации будут получать самостоятельно из информационных систем, не обременяя граждан потерей времени на их сбор.
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"Агентство активно продвигает получение электронных услуг среди населения как через портал электронного правительства, так и через различные сервисы, среди которых Telegram-бот @EgovKzBot, мобильное правительство mGov, приложение "Сервис получения справок третьими лицами", пункты общественного доступа, интернет-ресурсы госорганов, уголки самобслуживания", - добавила Жаилганова.
После разделения Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на два ведомства Анар Жаилганова была назначена председателем Агентства по делам государственной службы, экс-глава АДГСПК возглавил Антикоррупционную службу.
Жаилганова являлась депутатом Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ot-etsp-otkajutsya-v-kazahstane-373150/