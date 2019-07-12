 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Июля 2019 в 15:33:59
304 современных туалетных комплексов должны появиться на казахстанских дорогах до 2022 года. Сумма проекта не называется, но оценивается экспертами в парочку миллиардов тенге.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 12.07.2019 в 16:56:47   # 726576
Ожидание и реальность...
поощрить (8) | покарать
  Все мы гости 12.07.2019 в 17:04:18   # 726577
А кто в них будет порядок наводить? Мобильные клининг менеджеры? Хрена там. Те "люди" что засрали старые сортиры, засрут и новые. Потому что им без разницы как сортир выглядит. У многих культура такая да и позиция по принципу "после меня хоть потоп" .ЕЩе раз , нет культуры. Кстати вместо бумаги нужно песок и камни применять, как прошлом, которое никак не выгнать из настоящего.
поощрить (12) | покарать
  Атакент 12.07.2019 в 18:28:44   # 726585
6,5 млн один туалет да вы еба...сь? За 6,5 млн люди дома покупают.
поощрить (2) | покарать
  sunroad777 12.07.2019 в 19:20:44   # 726591
Опять распил бюджета, ведь итак был опыт с такими туалетами, в сторону Казыгурта есть которая всегда закрыта на замок, там даже ручек нет, и оно стоит уже 3 или 4 года так, а каждая под 2 млн помоему выходило по смете. Засранцы на верху сидят и о туалетах думают, когда народ голодает. Сперва народ накормите чтобы потом они срать ходили.
поощрить (2) | покарать
  MишаМашкевич 12.07.2019 в 20:43:44   # 726595
А там апашка будет сидеть,чаи гонять брать мзду 70 тнг и давать 30 см туалетной бумаги
поощрить (2) | покарать
  KAN13 12.07.2019 в 23:23:59   # 726613
поощрить | покарать
  Лялька 13.07.2019 в 00:27:39   # 726616
Красивый....
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь