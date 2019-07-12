Как будут выглядеть новые придорожные туалеты

А кто в них будет порядок наводить? Мобильные клининг менеджеры? Хрена там. Те "люди" что засрали старые сортиры, засрут и новые. Потому что им без разницы как сортир выглядит. У многих культура такая да и позиция по принципу "после меня хоть потоп" .ЕЩе раз , нет культуры. Кстати вместо бумаги нужно песок и камни применять, как прошлом, которое никак не выгнать из настоящего.
Опять распил бюджета, ведь итак был опыт с такими туалетами, в сторону Казыгурта есть которая всегда закрыта на замок, там даже ручек нет, и оно стоит уже 3 или 4 года так, а каждая под 2 млн помоему выходило по смете. Засранцы на верху сидят и о туалетах думают, когда народ голодает. Сперва народ накормите чтобы потом они срать ходили.