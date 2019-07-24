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В Казахстане
В Казахстане будут отслеживать законность назначения чиновников
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danilov 24 Июля 2019 в 17:03:04
В Казахстане планируют отслеживать законность назначения чиновников при помощи системы E-kyzmet, передает Tengrinews.kz.

По данным Агентства по делам государственной службы, статистика за 2018 год демонстрирует невысокую активность госслужащих во внутренних конкурсах на вышестоящие должности. Глава ведомства Анар Жаилганова отметила, что одна из причин - это недоверие людей в справедливость отбора в этих конкурсах.

"Несмотря на достаточную правовую регламентацию, принципы меритократии на практике соблюдаются не в полной мере. Прошу изучить ситуацию на местах, провести детальный анализ и принять действенные меры по искоренению подобной практики. Казахстанцы должны видеть, что принципы меритократии действительно работают", - сказала Жаилганова.

В ведомстве намерены проводить мониторинг кадровых назначений через систему E-kyzmet. Для этого специалистам предстоит усовершенствовать проект и завершить интеграцию системы в государственных органах.

Согласно заверениям разработчиков, E-kyzmet будет отслеживать все процессы назначений. Система не позволит принять незаконные кадровые решения и проводить манипуляции с квалификационными требованиями, командными перемещениями.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-budut-otslejivat-zakonnost-naznacheniya-374736/
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  Рамзес 24.07.2019 в 17:12:51   # 727287
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