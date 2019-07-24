В Казахстане будут отслеживать законность назначения чиновников

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danilov 24 Июля 2019 в 17:03:04
По данным Агентства по делам государственной службы, статистика за 2018 год демонстрирует невысокую активность госслужащих во внутренних конкурсах на вышестоящие должности. Глава ведомства Анар Жаилганова отметила, что одна из причин - это недоверие людей в справедливость отбора в этих конкурсах.
"Несмотря на достаточную правовую регламентацию, принципы меритократии на практике соблюдаются не в полной мере. Прошу изучить ситуацию на местах, провести детальный анализ и принять действенные меры по искоренению подобной практики. Казахстанцы должны видеть, что принципы меритократии действительно работают", - сказала Жаилганова.
В ведомстве намерены проводить мониторинг кадровых назначений через систему E-kyzmet. Для этого специалистам предстоит усовершенствовать проект и завершить интеграцию системы в государственных органах.
Согласно заверениям разработчиков, E-kyzmet будет отслеживать все процессы назначений. Система не позволит принять незаконные кадровые решения и проводить манипуляции с квалификационными требованиями, командными перемещениями.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-budut-otslejivat-zakonnost-naznacheniya-374736/
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