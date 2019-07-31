Согласие на посмертный забор органов пропишут в электронном паспорте здоровья в Казахстане

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danilov 31 Июля 2019 в 09:13:56
«Сейчас мы отрабатываем. Вводим в электронный паспорт здоровья такую графу, когда вы прикрепляетесь к поликлинике, у вас спрашивают: «Вы отказываетесь или нет (от посмертного забора ваших органов – Ред.). Если вы говорите, что вы отказываетесь, у вас в электронном паспорте здоровья будет это закреплено. Буквально на той неделе презентовали электронный паспорт здоровья, в него мы хотим включить. До конца года уже будет отработано», - сказал Биртанов журналистам.
По его словам, такое согласие нужно оформить физически, то есть каждый казахстанец должен будет прийти в поликлинику по месту прикрепления и заполнить соответствующую бумагу.
«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить. И тогда вопрос этот (с согласием родственников на забор органов – Ред.) частично будет разрешен», - добавил он.
Между тем, по его словам, в пользу данной нормы будет проводится широкая разъяснительная работа среди населения, с учетом нашего менталитета, традиций и психологии.
Источник: NUR.KZ
Наверняка в скором времени страну захлестнёт волна громких скандалов. Когда родня погибших будет сталкиваться с принудительным донорством успопших на основе якобы их добровольного согласия.
Рекомендуем посетить поликлинику и сделать свой выбор!
Комментарии, по рейтингу, по дате
tatarin 69 31.07.2019 в 10:15:30 # 727737
MишаМашкевич 31.07.2019 в 10:49:08 # 727740
Потом родные, согласие на отключения от аппарата все равно надо. Органы давать/не давать решает каждый.
Я например за! Только если мозг умер/я овощ/в каматозе месяц-я однозначно инвалид,тут без фанатизма, обузой быть никто не хочет. Упаси бог конечно.
Должны быть четкие границы. Когда,что и как. Желательно материально поощрять от имени государства донора. И создать комитет по контролю, чтобы не было такого что забрали у человека, который мог жить.
не согласен. Пускай те кто согласен на изьятия органов и ходят по всяким инстанциям. И почему нельзя сделать онлайн заявки. зачем тогда нужен этот крипто ключ EGOV.
Цитата: Яшот от 31.07.2019 05:03:08татуировку сделать с отказом от донорства
Странно всё - согласен/не согласен надо писать. Если нет этого документа что тогда? А если я не был согласен, а документ... "потерялся"???.
Странно всё - согласен/не согласен надо писать. Если нет этого документа что тогда? А если я не был согласен, а документ... "потерялся"???.