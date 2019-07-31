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В Казахстане
Согласие на посмертный забор органов пропишут в электронном паспорте здоровья в Казахстане
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danilov 31 Июля 2019 в 09:13:56
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах коллегии министерства рассказал о возможности прописать в электронном паспорте казахстанцев согласие на посмертный забор органов, передает NUR.KZ.

«Сейчас мы отрабатываем. Вводим в электронный паспорт здоровья такую графу, когда вы прикрепляетесь к поликлинике, у вас спрашивают: «Вы отказываетесь или нет (от посмертного забора ваших органов – Ред.). Если вы говорите, что вы отказываетесь, у вас в электронном паспорте здоровья будет это закреплено. Буквально на той неделе презентовали электронный паспорт здоровья, в него мы хотим включить. До конца года уже будет отработано», - сказал Биртанов журналистам.

По его словам, такое согласие нужно оформить физически, то есть каждый казахстанец должен будет прийти в поликлинику по месту прикрепления и заполнить соответствующую бумагу.

«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить. И тогда вопрос этот (с согласием родственников на забор органов – Ред.) частично будет разрешен», - добавил он.

Между тем, по его словам, в пользу данной нормы будет проводится широкая разъяснительная работа среди населения, с учетом нашего менталитета, традиций и психологии.

Источник: NUR.KZ

Наверняка в скором времени страну захлестнёт волна громких скандалов. Когда родня погибших будет сталкиваться с принудительным донорством успопших на основе якобы их добровольного согласия.
Рекомендуем посетить поликлинику и сделать свой выбор!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 31.07.2019 в 09:41:32   # 727735
вам там в "кулуарах" правительства вообще делать нехеор что ли?!? т.е. как я понимаю если человек согласен и у него прописано в паспорте допустим такой момент - человек ложится на "мелкую" операцию, но у него есть такой орган который нужен для донорства, далее человека усыпляют забирают нужный орган(соответственно он больше не проснется) родственникам сообщают "мнимую" причину смерти и объявляют что он был согласен на донорство...вот вам схема "взятки" в особо крупном размере!!!( извиняюсь может у меня просто больная фантазия))) но все же такая идея имеет право быть)
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  tatarin 69 31.07.2019 в 10:15:30   # 727737
Этот "пирог", покруче ЭКСПО будет....
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  MишаМашкевич 31.07.2019 в 10:49:08   # 727740
Для начала четко отрегулируйте момент разчехления органов. В каких случаях можно забрать,в какой минуте жизни,при каких показателей?
Потом родные, согласие на отключения от аппарата все равно надо. Органы давать/не давать решает каждый.
Я например за! Только если мозг умер/я овощ/в каматозе месяц-я однозначно инвалид,тут без фанатизма, обузой быть никто не хочет. Упаси бог конечно.
Должны быть четкие границы. Когда,что и как. Желательно материально поощрять от имени государства донора. И создать комитет по контролю, чтобы не было такого что забрали у человека, который мог жить.
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  DITRX 31.07.2019 в 10:53:40   # 727741
Если я не согласен, почему я должен писать что
не согласен. Пускай те кто согласен на изьятия органов и ходят по всяким инстанциям. И почему нельзя сделать онлайн заявки. зачем тогда нужен этот крипто ключ EGOV.
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  Яшот 31.07.2019 в 11:03:08   # 727743
Странно всё - согласен/не согласен надо писать. Если нет этого документа что тогда? А если я не был согласен, а документ... "потерялся"???.
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  Aлекс 31.07.2019 в 11:11:39   # 727744
Цитата: Яшот от 31.07.2019 05:03:08
Странно всё - согласен/не согласен надо писать. Если нет этого документа что тогда? А если я не был согласен, а документ... "потерялся"???.
татуировку сделать с отказом от донорства
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