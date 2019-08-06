Имена казахстанцев будут записывать в обменниках

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danilov 06 Августа 2019 в 15:35:52
Для этого пункт 51 предлагается изложить в следующей редакции:
"По каждой проведенной обменной операции в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента.
Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции".
Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/imena-kazahstantsev-budut-zapisyivat-v-obmennikah-375761/
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Цитата: DITRX от 06.08.2019 09:56:49
Данное нововведение очень облегчит кое кому жизнь. Утром обменял деньги а вечером жди гостей в маске и утюгом.
Данное нововведение очень облегчит кое кому жизнь. Утром обменял деньги а вечером жди гостей в маске и утюгом.
Да сей час другие методы уже...А так оно да сдал сотню и налоговая ,а от куда если ты безработный...
alpha_portal 06.08.2019 в 19:13:08 # 728156
Практичный 06.08.2019 в 20:36:46 # 728161
KapitanNemo 06.08.2019 в 23:39:26 # 728176