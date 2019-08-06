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В Казахстане
Имена казахстанцев будут записывать в обменниках
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danilov 06 Августа 2019 в 15:35:52
Нацбанк планирует обязать обменные пункты записывать данные казахстанцев при проведении обменных операций, передает Tenginews.kz.

Для этого пункт 51 предлагается изложить в следующей редакции:

"По каждой проведенной обменной операции в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента.

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции".

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/imena-kazahstantsev-budut-zapisyivat-v-obmennikah-375761/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 06.08.2019 в 15:56:49   # 728140
Данное нововведение очень облегчит кое кому жизнь. Утром обменял деньги а вечером жди гостей в маске и утюгом.
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  Рамзес 06.08.2019 в 16:24:59   # 728147
Цитата: DITRX от 06.08.2019 09:56:49
Данное нововведение очень облегчит кое кому жизнь. Утром обменял деньги а вечером жди гостей в маске и утюгом.

Да сей час другие методы уже...А так оно да сдал сотню и налоговая ,а от куда если ты безработный...
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  alpha_portal 06.08.2019 в 19:13:08   # 728156
Затягивают опять гайки
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  Практичный 06.08.2019 в 20:36:46   # 728161
Тотальный контроль. Добьються того что у нас расчёты в валюте будут. Деньги в тенге сам держу только в пределах месячной потребности. Нет никакой гарантии что проснёшься а на 100 к булку хлеба только купишь,и то весом 333 г..
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  Шмель 06.08.2019 в 23:37:43   # 728175
Пурга,а не новость.Подойдите к любому обменники и там написано:в связи с постановлением правительства и нац.банка при покупке и продаже иностранной валюты превышающей 500 000 тенге предъявлять удостоверение личности
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  KapitanNemo 06.08.2019 в 23:39:26   # 728176
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  Шмель 06.08.2019 в 23:40:55   # 728177
И в довесок к теме.они давно уже работают в 1с и журнала реестров у них нет года 3 уже.Новость говно
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