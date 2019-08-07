В РК ужесточают правила покупки пневматического оружия и газовых баллончиков

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SPYKER X 07 Августа 2019 в 17:31:42
В Министерстве внутренних дел объяснили новые правила продажи пневматического и сигнального оружия, а также газовых баллончиков. Теперь покупателям потребуются медицинские справки и документ о проверке знаний правил обращения с оружием
Председатель Комитета административной полиции МВД Максат Байболов на пресс-конференции рассказал, что, согласно новым правилам оборота гражданского и служебного оружия, для приобретения пневматического, сигнального оружия, газовых распылителей «нужно подтвердить свое совершеннолетие, предъявить в магазин справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний и о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием». В течение 7 дней приобретённое оружие должно быть поставлено на учёт в органы внутренних дел.
- Эта мера обусловлена фактами совершения правонарушений с применением пневматического, сигнального оружия, которое приобретается без разрешения органов внутренних дел. Одним из примеров может послужить опубликованное в Сети видео преступления в столице с применением пневматического пистолета, когда нетрезвого мужчину, угрожавшего этим пистолетом во дворе дома, где играли дети, задержал сотрудник полиции, - сказал Байболов.
Представитель МВД убежден, что никаких проблем у законопослушных граждан новые требования к продаже и покупке оружия не вызовут. В частности, заметил он, справки из наркодиспансера и психиатрической клиники сегодня в Казахстане можно получить в Центрах обслуживания населения и через портал электронного правительства.
При этом в МВД уверены, что делать какие-либо послабления или вновь разрешать приобретение травматического оружия гражданам нет необходимости.
- Мы ввели запрет на травматическое оружие в 2014 году. За последние 5 лет, как мы ввели запрет, есть эффект. Почему травматическое оружие раньше приобретали? Многие использовали его в противоправных целях. Многие приобретали, носили с собой. Любой инцидент, даже на заправке, просто слово за слово, вытаскивали оружие и начинали применять. И у нас очень много было фактов, когда это оружие применялось не в целях самообороны, а наоборот, применялось в противоправных целях: разбои, хулиганство. То есть граждане неправильно его применяли. Поэтому по аналогии с другими странами мы ввели такой запрет. Необходимости отменять (запрет) мы не видим, - заявил Байболов.
По данным МВД, за три года (2017-2019) из оружия данной категории совершено 129 преступлений, в том числе, разбоев - 28 случаев, покушений на убийство - 3 случая. В ведомстве отмечают, что законодательством не ограничивается реализация и приобретение пневматического, сигнального оружия. Внешне пневматические и сигнальные пистолеты схожи с пистолетами Макарова и «Глок», и, «как показывает практика, в основном это оружие используется молодёжью для показа и устрашения или применения его в противоправных целях».
https://forbes.kz/process/dlya_pokupki_gazovogo_ballonchika_potrebuetsya_tri_spravki/
В Казахстане с 1 июля ужесточены правила покупки пневматического оружия, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Максат Байболов.
"Вы знаете, что ношение оружия разрешается только гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Мы в правилах четко прописали, (в оружейном магазине - ИФ-К) покупатель должен обязательно предъявить удостоверение, что он несовершеннолетний и в каких целях он его будет использовать (...) Также он должен подтвердить свою дееспособность, предъявив справки о судимости и с психдиспансера. (...) А также предоставить справку о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием", - сказал Байболов на пресс-конференции в среду в Нур-Султане.
Он подчеркнул, что эти требования введены для того, чтобы "обезопасить граждан и тех, кто использует оружие, порой не в законных целях".
Байболов уточнил, что новые правила, утвержденные в июле этого года, урегулируют порядок реализации оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел - пневматического и сигнального.
Как поясняется в распространенном по итогам пресс-конференции сообщении МВД, в настоящее время отдельными поставщиками оружия не ставится вопрос о цели приобретения оружия.
"В 2018 году в Казахстан было ввезено более 4 тыс. единиц сигнального оружия. Внешне пистолет копирует пистолеты марки "Макарова", "Глюк". На практике это оружие используется молодежью для показа и запугивания, есть факты применения его при разбоях и переделки в боевое оружие", - говорится в информации.
По данным ведомства, с 2017 года с применением пневматического оружия было совершено 129 преступлений, в том числе 28 разбоев, 79 фактов хулиганства, 3 покушения на убийство.
https://express-k.kz/news/politika_lenta/v_kazakhstane_uzhestochili_pravila_priobreteniya_pnevmaticheskogo_oruzhiya-145456
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.08.2019 в 17:34:23 # 728245
ИНКВИЗИТОР 07.08.2019 в 17:35:58 # 728248
Цитата: alpha_portal от 07.08.2019 11:34:23
Ничего не изменится. Добавилось бюрократии просто. Все бумажки покупаются не для кого не секрет... Нахрена?!
Ничего не изменится. Добавилось бюрократии просто. Все бумажки покупаются не для кого не секрет... Нахрена?!
Они нас бояться очень очень сильно сильно...
ИНКВИЗИТОР 07.08.2019 в 19:50:21 # 728252
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 07.08.2019 11:35:58
Они нас бояться очень очень сильно сильно...
Цитата: alpha_portal от 07.08.2019 11:34:23
Ничего не изменится. Добавилось бюрократии просто. Все бумажки покупаются не для кого не секрет... Нахрена?!
Ничего не изменится. Добавилось бюрократии просто. Все бумажки покупаются не для кого не секрет... Нахрена?!
Они нас бояться очень очень сильно сильно...
Ждём введения разрешений на покупку кухонных ножей, вилок, отвёрток, шила и ножниц.