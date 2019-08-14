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В Казахстане
Дефицит мест в школах cтановится главной проблемой нового учебного года
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danilov 14 Августа 2019 в 12:20:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 14.08.2019 в 12:39:45   # 728807
Шесть лет назад эти дети родились. О чем думало государство все эти годы? Надеялись что уедут или не доживут?
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  DITRX 14.08.2019 в 12:53:11   # 728809
лучше в место ЛРТ построили бы школы
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  GoodZone 14.08.2019 в 14:13:18   # 728812
Цитата: DITRX от 14.08.2019 06:53:11
лучше в место ЛРТ построили бы школы

Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.
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  Nafis 14.08.2019 в 14:55:41   # 728820
Цитата: GoodZone от 14.08.2019 08:13:18
Цитата: DITRX от 14.08.2019 06:53:11
лучше в место ЛРТ построили бы школы

Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.

Один план развития на 10 лет вперед. А не так как сейчас, с новым министром новый план.
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