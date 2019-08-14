Дефицит мест в школах cтановится главной проблемой нового учебного года

Цитата: DITRX от

лучше в место ЛРТ построили бы школы лучше в место ЛРТ построили бы школы

Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.