Дефицит мест в школах cтановится главной проблемой нового учебного года

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danilov 14 Августа 2019 в 12:20:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 14.08.2019 06:53:11
лучше в место ЛРТ построили бы школы
лучше в место ЛРТ построили бы школы
Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.
Цитата: GoodZone от 14.08.2019 08:13:18
Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.
Цитата: DITRX от 14.08.2019 06:53:11
лучше в место ЛРТ построили бы школы
лучше в место ЛРТ построили бы школы
Ну построят школы, а дальше что? Где учителей брать? В существующих то не хватает кадров, и даже квалификация тех, кто сейчас учит хромает... Все не просто так, должен быть комплексный план развития образования.
Один план развития на 10 лет вперед. А не так как сейчас, с новым министром новый план.