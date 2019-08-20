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В Казахстане
Получить водительские права станет проще
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danilov 20 Августа 2019 в 11:34:07
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
ГОРЫНЫЧ
20.08.2019 в 15:01:54
# 729425
Quote:
Получить водительские права станет проще
Да куда уж проще! Ну, разве что дешевле!
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Даун
20.08.2019 в 15:10:07
# 729426
Через киви кашелек
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