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В Казахстане
Получить водительские права станет проще
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danilov 20 Августа 2019 в 11:34:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 20.08.2019 в 15:01:54   # 729425
Quote:
Получить водительские права станет проще

Да куда уж проще! Ну, разве что дешевле!

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  Даун 20.08.2019 в 15:10:07   # 729426
Через киви кашелек
поощрить | покарать
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