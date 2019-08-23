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В Казахстане
Чиновников проверят на порядочность по мимике и пульсу
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KAN13 23 Августа 2019 в 15:08:42
Сотрудников Агентства по противодействию коррупции будут проверять на добропорядочность по лицу.

Об этом сообщил руководитель департамента кадровой работы Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Уже в ближайшее время мы начнем тестировать наших сотрудников на добропорядочность. Для этого будет использована израильская технология на основе искусственного интеллекта, проверяющая достоверность ответов по мимике, динамике сердечного пульса и другим психофизиологическим параметрам. Проверять сотрудников и кандидатов мы будем на предмет употребления алкоголя, наркотических и психотропных препаратов, увлечения азартными играми, потенциального раскрытия конфиденциальной информации, взяточничества и кражи на рабочих местах», — сказал Жаксимбетов.

Таким образом в агентстве намерены сформировать полноценный профиль добропорядочности на каждого сотрудника. 13 июня Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции разделили на два ведомства: Агентство по делам государственной службы, которое возглавила Анар Жаилганова, и Агентство по противодействию коррупции, председателем которого стал Алик Шпекбаев.

источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  taraz1974 23.08.2019 в 18:16:53   # 729742
Израильский аппарат акуеет от результатов
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  KapitanNemo 23.08.2019 в 21:30:02   # 729755
Есть традиционный способ.
Просто проверить счета ближайших родственников и родных.
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  старик 23.08.2019 в 23:06:01   # 729775
Пипец, ни один чиновник теперь туда не сможет попасть если... не даст взятку экзаменаторам!
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  Manitu 24.08.2019 в 00:51:19   # 729802
Система Ломброзо снова в теме?
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  divan 24.08.2019 в 02:39:47   # 729808
просто теперь сдать аттестацию будет дороже... не с того конца змею рубят
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