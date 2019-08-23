Чиновников проверят на порядочность по мимике и пульсу

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KAN13 23 Августа 2019 в 15:08:42
Об этом сообщил руководитель департамента кадровой работы Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Уже в ближайшее время мы начнем тестировать наших сотрудников на добропорядочность. Для этого будет использована израильская технология на основе искусственного интеллекта, проверяющая достоверность ответов по мимике, динамике сердечного пульса и другим психофизиологическим параметрам. Проверять сотрудников и кандидатов мы будем на предмет употребления алкоголя, наркотических и психотропных препаратов, увлечения азартными играми, потенциального раскрытия конфиденциальной информации, взяточничества и кражи на рабочих местах», — сказал Жаксимбетов.
Таким образом в агентстве намерены сформировать полноценный профиль добропорядочности на каждого сотрудника. 13 июня Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции разделили на два ведомства: Агентство по делам государственной службы, которое возглавила Анар Жаилганова, и Агентство по противодействию коррупции, председателем которого стал Алик Шпекбаев.
источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 23.08.2019 в 21:30:02 # 729755
Просто проверить счета ближайших родственников и родных.