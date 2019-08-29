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В Казахстане
Власти отказали представителям секс-меньшинств в проведении митинга
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danilov 29 Августа 2019 в 09:22:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 29.08.2019 в 09:52:02   # 730204
И это правильно!
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  shlenchak 29.08.2019 в 09:59:35   # 730208
хоть одно правильное решение со стороны правительства!!
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  GoodZone 29.08.2019 в 10:22:24   # 730211
Возможно я слишком старомоден, но на фига им санкционированный митинг? Сейчас их за это не преследуют по закону, жить не мешают, если они не выпендриваются (типа Пушкина и Абая или персонального клуба только для них) - веди себя тихо и скромно, занимайся "своим делом" без выеживаний всяких, не ори на каждом углу, что ты педик, или лесби, или кто ты там еще и обходи меня стороной. Мне же не приходит в голову выйти на митинг гетеросексуалов, а этих хлебом не корми, дай помитинговать. Что за хрень, хотя какая это хрень, это отклонение, болезнь, ее лечить нужно, возможно даже принудительно или как в Индии есть резервации урду неприкасаемых, создать им где-нибудь и пусть там митингуют, размножаются , живут как хотят, но отдельно...
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