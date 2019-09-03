Аким Мангистауской области Серикбай Трумов встретился с протестующими жителями Жанаозена

Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них, - рассказала Нурияш Абдиреева, жительница Актау.Жили при СССР, немцы свалили, русские тоже свалили, а теперь как говорится флаг в руки и стройте, ток нихера не получается без них. Ни одной крупной стройки к сожалению нет. а если и были то уже ласты склеили под вашим чутким руководством.Может я не прав то просветите, что из крупного построено и эксплуатируется?? Крупным считаю обьекты от 1000 рабочих мест. Без участия иносраных захватчиков