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В Казахстане
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов встретился с протестующими жителями Жанаозена
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danilov 03 Сентября 2019 в 14:26:51
Глава региона вышел на диалог с протестующими жанаозенцами. Серикбай Трумов выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия. Люди продолжают выступать на площади против строительства заводов - сообщает Lada kz.
На Центральной площади Жанаозена, сегодня, 3 сентября, собралось порядка 500 человек.
Люди выступают против строительства 55 китайских заводов на территории Казахстана.
- Сама я живу в Актау, слышала, что жанаозенские собираются выступить против строительства заводов на территории республики. Вы же сами знаете, тут казахов не будет, если построят китайские заводы. Работы не будет, наши будут, как рабы – получать меньше в 10 раз заработную плату, будут выполнять самую тяжёлую работу. Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них, - рассказала Нурияш Абдиреева, жительница Актау.
Жители Жанаозена выразили своё недовольство относительно «пустых обещаний» представителей исполнительной власти. По их словам, они будут собираться на площади каждый день, пока не получат точный ответ насчет строительства китайских предприятий от главы государства.
- Посмотрите сколько у нас молодёжи, работы и так нет. Акиму мы не верим, мы будем стоять тут каждый день, пока президент не подтвердит, что эти заводы не будут строиться, - сказал Нурсултан Тугелов, житель Жанаозена.
После диалога с народом, глава региона провел приём граждан по личным вопросам.
В данный момент с горожанами ведёт диалог аким Жанаозена Адилбек Дауылбаев.

@yyedilov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 03.09.2019 в 15:04:27   # 730467
Quote:
Нужно самим строить заводы.

А мозгов хватит для этого, то что было разворотили, не могли сохранить то что было, а на новое нужны немалые средства!!!

Quote:
- Посмотрите сколько у нас молодёжи, работы и так нет.

Под лежачий камень вода не течёт, кто захотел хорошо заработать поехали в Корею!
Вот сотрудников на работу принимали, из 50ти резюме подходящие 1-2, остальные неопытные которые хотят большую зарплату и ничего неделать!!!
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  Рамзес 03.09.2019 в 15:41:17   # 730469
Ну вообще то инвестиции это как как витамины для умирающего организма - в данном случае мертвой экономике.Пусть будут,но не в угрозу здоровью и ущемлению прав и свобод основного населения государства.
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  Рамзес 03.09.2019 в 15:45:47   # 730470
Quote:
Посмотрите сколько у нас молодёжи, работы и так нет.
А что есть квалифицированные кадры ?У нас же в последнее время - а коке устроил и псе ,лишь бы хлебное место было....А что не так -глаза раскройте,кроме купи продай ни чего и нет....
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  GoodZone 03.09.2019 в 16:27:59   # 730473
Старая статья, но почитайте интересно...
https://365info.kz/2018/05/kitajskie-investitsii-pogloshhayut-ekonomiku-kazahstana

А заводы по большей части и так у нас уже китайские - наш нефтеперегонный взять к примеру там доля китайцев есть однозначно и не маленькая.
А это активы Китая в Казахстане на 2012 год, свежее инфы не нашел
https://tengrinews.kz/opinion/258/
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  Любитель ММА 03.09.2019 в 17:34:21   # 730475
Цитата: GoodZone от 03.09.2019 10:27:59
А заводы по большей части и так у нас уже китайские - наш нефтеперегонный взять к примеру там доля китайцев есть однозначно и не маленькая.

CNPC Эксплорэйшн энд Девелопмент Компани Лтд является дочерней компанией «ПетроЧайна Компани Лтд.» и совместного предприятия «ПетроЧайна» и CNODC, в котором им принадлежит по 50%. Как «ПетроЧайна», так и CNODC являются 100%-ными дочерними компаниями CNPC.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" занимается добычей сырой нефти на месторождениях в западном и южном регионах Казахстана. РД КМГ является дочерней компанией АО «Национальная Компания «КазМунайГаз».
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  Любитель ММА 03.09.2019 в 17:39:02   # 730477
Впечатляют и китайские инвестиции в казахстанскую экономику. Так, за период с 2005 по 1 февраля 2017 года приток прямых инвестиций из Китая в экономику Казахстана составил $13,9 млрд

Обращает на себя внимание тот факт, что практически все реализуемые в РК китайские проекты направлены на вывоз продукции за пределы республики Казахстан, помимо сырьевого придатка, становится производственной площадкой и местом работы китайских компаний и их инвестиций. Не слишком ли высока плата за аренду своих предприятий и территорий?
Не окажется ли так, что через 30 лет большинство перспективных предприятий будет находиться под руководством китайских бизнесменов или в долевом участии с предпринимателями из Поднебесной?
https://365info.kz/2018/05/kitajskie-investitsii-pogloshhayut-ekonomiku-kazahstana
Чуть свежие данные
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  Skype 03.09.2019 в 17:47:42   # 730478
Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них, - рассказала Нурияш Абдиреева, жительница Актау.

Жили при СССР, немцы свалили, русские тоже свалили, а теперь как говорится флаг в руки и стройте, ток нихера не получается без них. Ни одной крупной стройки к сожалению нет. а если и были то уже ласты склеили под вашим чутким руководством.

Может я не прав то просветите, что из крупного построено и эксплуатируется?? Крупным считаю обьекты от 1000 рабочих мест. Без участия иносраных захватчиков
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  Epihot 03.09.2019 в 17:51:03   # 730479
Цитата: Skype от 03.09.2019 11:47:42
Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них, - рассказала Нурияш Абдиреева, жительница Актау.

Жили при СССР, немцы свалили, русские тоже свалили, а теперь как говорится флаг в руки и стройте, ток нихера не получается без них. Ни одной крупной стройки к сожалению нет. а если и были то уже ласты склеили под вашим чутким руководством.

Может я не прав то просветите, что из крупного построено и эксплуатируется?? Крупным считаю обьекты от 1000 рабочих мест. Без участия иносраных захватчиков
Ничего такого нет и не предвидится...
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  Zoggyla 03.09.2019 в 18:10:21   # 730480
Skype 03.09.2019 в 17:47:42 # 730478 У нас походу крепкой строительной базы жилья даже нет или есть?
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  X-Daemon 03.09.2019 в 18:42:54   # 730482
Чем больше заводов и инвестиций от Китая, тем больше их влияние на нашу экономику, политику, тем сильнее давление от них. Так например до кризиса 2008 года доля Китая в нефтяной отрасли составляла 20%. Не выдержав кризиса Казахстан занимает многомиллиардный долг у Китая, после чего доля Китая в нефтянке выросла уже более чем 50%. Вот так из года в год Китай продолжает свою экспансию без боя и шумихи, увеличивая свое влияние все больше и больше. Пару лет назад только благодоря неравнодушному народу был остановлен процесс продажи Казахстанских земель. Народу не остается выбора как выходить на митинги и требовать потому что, действующая власть только и способствует усилению влияния Китая в стране.
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  alpha_portal 03.09.2019 в 18:50:51   # 730483
Цементный завод на Шиели достраивают Китайцы
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  Рамзес 03.09.2019 в 19:58:23   # 730485
Когда человек говорит правду - его обычно нелюбят и вот те у кого рыльце в пушку одни из первых...
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  arhar 03.09.2019 в 22:06:43   # 730486
Цитата: Рамзес от 03.09.2019 13:58:23
Когда человек говорит правду - его обычно нелюбят и вот те у кого рыльце в пушку одни из первых...

странная логика, гитлера тоже многие ненавидели, как и горбачева/ельцина. правдорубы...
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  Manitu 03.09.2019 в 22:42:37   # 730489
А почему опять Жанаозен? Подобная ситуация по всей стране, но поднялся только этот город. Не смотря на печальный опыт.
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  Pole13 03.09.2019 в 22:52:37   # 730490
Китайцы дадут работу местным жителям, будут водителями, охранниками и разнорабочими, самое то для людей без образования и с ленцой.
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  КЕДЫ 03.09.2019 в 23:35:17   # 730491
Я вам больше скажу , на ШНОСЕ контракты свыше десятки уже в Шыме не подписывают. Отправляют хозяевам в Китай. Оттуда уже дают добро или нет.
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  arhar 03.09.2019 в 23:56:56   # 730492
Цитата: Manitu от 03.09.2019 16:42:37
А почему опять Жанаозен? Подобная ситуация по всей стране, но поднялся только этот город. Не смотря на печальный опыт.

потому что как всегда запад будит весь казахстан, как и в случае с законом о продаже земли
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  arhar 04.09.2019 в 00:00:12   # 730493
Цитата: Pole13 от 03.09.2019 16:52:37
Китайцы дадут работу местным жителям, будут водителями, охранниками и разнорабочими, самое то для людей без образования и с ленцой.

вот сам так и живи с рабским мышлением.
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