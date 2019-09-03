Аким Мангистауской области Серикбай Трумов встретился с протестующими жителями Жанаозена
danilov 03 Сентября 2019 в 14:26:51
Глава региона вышел на диалог с протестующими жанаозенцами. Серикбай Трумов выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия. Люди продолжают выступать на площади против строительства заводов - сообщает Lada kz.
На Центральной площади Жанаозена, сегодня, 3 сентября, собралось порядка 500 человек.
Люди выступают против строительства 55 китайских заводов на территории Казахстана.
- Сама я живу в Актау, слышала, что жанаозенские собираются выступить против строительства заводов на территории республики. Вы же сами знаете, тут казахов не будет, если построят китайские заводы. Работы не будет, наши будут, как рабы – получать меньше в 10 раз заработную плату, будут выполнять самую тяжёлую работу. Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них, - рассказала Нурияш Абдиреева, жительница Актау.
Жители Жанаозена выразили своё недовольство относительно «пустых обещаний» представителей исполнительной власти. По их словам, они будут собираться на площади каждый день, пока не получат точный ответ насчет строительства китайских предприятий от главы государства.
- Посмотрите сколько у нас молодёжи, работы и так нет. Акиму мы не верим, мы будем стоять тут каждый день, пока президент не подтвердит, что эти заводы не будут строиться, - сказал Нурсултан Тугелов, житель Жанаозена.
После диалога с народом, глава региона провел приём граждан по личным вопросам.
В данный момент с горожанами ведёт диалог аким Жанаозена Адилбек Дауылбаев.
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