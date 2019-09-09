Оптика в Жамбылской обл.

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danilov 09 Сентября 2019 в 15:09:56
Напомним, что в декабре 2018 года было завершено строительство оптических сетей в селе Сарымолдаево Меркенского района Жамбылской области. В результате проведенных работ органы управления, сельская врачебная амбулатория, 3 средние школы, воинская часть, участковый пункт полиции и пункт ЧС были подключены к сети Интернет.
В текущем году, в 47 сельских населенных пунктах Жамбылской области планируется строительство сетей с дальнейшим подключением к высокоскоростному Интернету 144 государственных учреждений и бюджетных организаций, в том числе больниц, школ, аварийных служб, местных исполнительных органов, объектов обороны и правоохранительных органов.
Директор Жамбылского ТУМС Нурлан Шотыков отметил, что на сегодняшний день существует высокая потребность в обеспечении широкополосным доступом к сети Интернет удаленных районов, так как реализация проекта предоставит медикам доступ к возможностям телемедицины, учащимся к онлайн-образованию, а также будет способствовать развитию электронной коммерции в области.
На сегодняшний день работы проводятся в селах Бирлесу-Енбек, Байтерек, Кызылшарык, Акарал, Сыпатай, Кенес, Сурат, Т.Рыскулов, Енбекши, Жанатурмыс, Жаксылык, Каракат, Каракемер, Кумарык, Карабастау, Саудакент, Жайылма, Актогай, Уюм, Ондирис, Тогызкент, Акколь, Аккум, Кожагаппар, Майтобе, Бостандык, Есейхан (Есей би), Каскабулак, Болтирик, Кызылаут, Ойык, Ушарал, им.Шакирова, Ногайбай, Аухатты, Кызылсай, Жанатурмыс, Бериктас, Каракемер, Отеген, Масанчи, Булар батыра, Сортобе, Калгута, Славное (Арал), Сулутор, Улкенсулутор.
В 2020 году строительство оптических сетей продолжится еще в 25 сельских населенных пунктах Жамбылской области.
Служба по связям с общественностью
АО «Казахтелеком»
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alpha_portal 09.09.2019 в 15:50:05 # 730705
Цитата: alpha_portal от 09.09.2019 09:50:05
Они че его просто в землю закапывают?
Они че его просто в землю закапывают?
В землю закапывают пластмассовую трубу миллиметров 60 диаметром. Оптоволоконный кабель потом в нее "задувают" с помощью сжатого воздуха. Довольно забавное мероприятие со стороны.
кстати .. почОм нынче метр оптики ?