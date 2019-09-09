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В Казахстане
Оптика в Жамбылской обл.
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danilov 09 Сентября 2019 в 15:09:56
Южная РДТ в рамках реализации проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» до конца текущего года планирует построить 830 км волоконно-оптических сетей в Жамбылской области.


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Напомним, что в декабре 2018 года было завершено строительство оптических сетей в селе Сарымолдаево Меркенского района Жамбылской области. В результате проведенных работ органы управления, сельская врачебная амбулатория, 3 средние школы, воинская часть, участковый пункт полиции и пункт ЧС были подключены к сети Интернет.

В текущем году, в 47 сельских населенных пунктах Жамбылской области планируется строительство сетей с дальнейшим подключением к высокоскоростному Интернету 144 государственных учреждений и бюджетных организаций, в том числе больниц, школ, аварийных служб, местных исполнительных органов, объектов обороны и правоохранительных органов.

Директор Жамбылского ТУМС Нурлан Шотыков отметил, что на сегодняшний день существует высокая потребность в обеспечении широкополосным доступом к сети Интернет удаленных районов, так как реализация проекта предоставит медикам доступ к возможностям телемедицины, учащимся к онлайн-образованию, а также будет способствовать развитию электронной коммерции в области.
На сегодняшний день работы проводятся в селах Бирлесу-Енбек, Байтерек, Кызылшарык, Акарал, Сыпатай, Кенес, Сурат, Т.Рыскулов, Енбекши, Жанатурмыс, Жаксылык, Каракат, Каракемер, Кумарык, Карабастау, Саудакент, Жайылма, Актогай, Уюм, Ондирис, Тогызкент, Акколь, Аккум, Кожагаппар, Майтобе, Бостандык, Есейхан (Есей би), Каскабулак, Болтирик, Кызылаут, Ойык, Ушарал, им.Шакирова, Ногайбай, Аухатты, Кызылсай, Жанатурмыс, Бериктас, Каракемер, Отеген, Масанчи, Булар батыра, Сортобе, Калгута, Славное (Арал), Сулутор, Улкенсулутор.

В 2020 году строительство оптических сетей продолжится еще в 25 сельских населенных пунктах Жамбылской области.

Служба по связям с общественностью
АО «Казахтелеком»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.09.2019 в 15:50:05   # 730705
Они че его просто в землю закапывают?
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  Dee 09.09.2019 в 16:19:57   # 730708
в городе не у всех оптика стоит, зато в села тянем))
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  Hairless 09.09.2019 в 17:12:30   # 730715
Цитата: alpha_portal от 09.09.2019 09:50:05
Они че его просто в землю закапывают?

В землю закапывают пластмассовую трубу миллиметров 60 диаметром. Оптоволоконный кабель потом в нее "задувают" с помощью сжатого воздуха. Довольно забавное мероприятие со стороны.
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  Yerla 09.09.2019 в 17:14:10   # 730716
скоро на просторах ЮКО объявления: "Принимаем ОПТИКУ, дорого"

кстати .. почОм нынче метр оптики ?

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  koshkoed 09.09.2019 в 19:13:20   # 730727
Они бы в городе ее смогли настроить. Пинг на европейские ресурсы от 100мс и выше
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