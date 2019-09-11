Половое воспитание

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GoodZone 11 Сентября 2019 в 15:38:54
Главный педагог столицы Ануар ЖАНГОЗИН пообещал каждый вечер помогать женщинам из техперсонала, самостоятельно делая уборку в своем кабинете. По его словам, это занимает всего 15-20 минут. Он выложил в интернете фотографии своего “полового” труда: надев розовые резиновые перчатки, вытирает пыль и моет ламинат. Ловко маневрировать между стыками и труднодоступными местами ему помогает профессиональная швабра-бабочка с телескопической ручкой и тряпкой-насадкой из микрофибры. Интересно, есть ли такие же швабры в школах?
“Сегодня хочу запустить эстафету #начниcсебя. Призываю руководителей столичных организаций образования показать на своем примере нашим детям, что в этом нет ничего сложного, а тем более зазорного, - написал Жангозин в Facebook. - Это не значит, что каждый школьник должен мыть полы. Инициатива подразумевает уборку за собой в столовой, своего рабочего места после уроков, в каких-то случаях помощь в уборке классов и коридоров. Это делается для привития нашим детям чувства уважения к чужому труду и бережного отношения к окружающей среде. И, конечно, по желанию”.
Можно представить, как живо трудовую эстафету подхватят директора 84 школ столицы, а за ними завучи, учителя и сами школьники, которых в Нур-Султане насчитывается почти 145 тысяч. А там не за горами и вся страна.
При этом техничек, по данным того же управления образования, в нур-султановских школах в среднем 1350, от 13 до 20 уборщиц в каждой альма-матер. То есть если даже каждый человек в школьном контингенте начнет убирать хотя бы по одному квадратному метру, то надобность в уборщицах отпадет и им придется искать новую работу.
Между тем министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ тоже прошел через трудовое воспитание в детстве.
- Конечно, в школьные годы я тоже мыл полы. Но в то время мытье полов не получало такого резонанса, как сейчас. Мы мыли доску, мыли полы. Мы не думали тогда о том, что этого нельзя делать, - вспоминал министр вчера в кулуарах правительства.
Негодование казахстанских родителей по поводу “полового” воспитания школьников министр назвал “бурей в стакане”.
- Во-первых, такой вопрос на повестке Министерства образования и науки не стоит. Во-вторых, в масштабах страны не реализуется на сегодня. В-третьих, в бюджетах школ предусмотрены соответствующие средства и штат на административно-технический персонал. В-четвертых, конечно, такие работы разрешаются только по инициативе самих школьников и с разрешения родителей. Мы в целом считаем, что поднят очень важный вопрос, но это не должно превращаться в кампанейщину, - высказался глава Минобра.
Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2019/09/10/polovoe-vospitanie
Комментарии, по рейтингу, по дате
департамент добропорядочности Агентства по противодействию коррупции
Это не шутка?
Половое воспитание
Я про другой пол подумал
Практичный 11.09.2019 в 17:08:29 # 730854
Любитель ММА 11.09.2019 в 17:55:44 # 730859
- прально, Борода. Не сдохли. Мы ещё пилили, стругали, собирали макулатуру там, металлом...
- хлопок ещё собирали, яблоки ибучии. А сейчас буржуи только в сотках ковыряют и выбрасывают недопитые бутылки, Борода, ты представляешь? Деградировали!!!
МишкаНаСевер 11.09.2019 в 21:35:40 # 730881
- Да вы чееее, это пережиток совкового прошлого! Выходите лучше на субботники, а ваши дети пусть кабинеты убирают. Да и вообще хватит жировать