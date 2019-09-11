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В Казахстане
Половое воспитание
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GoodZone 11 Сентября 2019 в 15:38:54
1350 уборщиц школ Нур-Султана в скором времени могут остаться без работы. Сначала школьников призывал мыть полы в классах департамент добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, а вчера за швабру показательно взялся сам глава столичного управления образования.

Главный педагог столицы Ануар ЖАНГОЗИН пообещал каждый вечер помогать женщинам из техперсонала, самостоятельно делая уборку в своем кабинете. По его словам, это занимает всего 15-20 минут. Он выложил в интернете фотографии своего “полового” труда: надев розовые резиновые перчатки, вытирает пыль и моет ламинат. Ловко маневрировать между стыками и труднодоступными местами ему помогает профессиональная швабра-бабочка с телескопической ручкой и тряпкой-насадкой из микрофибры. Интересно, есть ли такие же швабры в школах?

“Сегодня хочу запустить эстафету #начниcсебя. Призываю руководителей столичных организаций образования показать на своем примере нашим детям, что в этом нет ничего сложного, а тем более зазорного, - написал Жангозин в Facebook. - Это не значит, что каждый школьник должен мыть полы. Инициатива подразумевает уборку за собой в столовой, своего рабочего места после уроков, в каких-то случаях помощь в уборке классов и коридоров. Это делается для привития нашим детям чувства уважения к чужому труду и бережного отношения к окружающей среде. И, конечно, по желанию”.



Можно представить, как живо трудовую эстафету подхватят директора 84 школ столицы, а за ними завучи, учителя и сами школьники, которых в Нур-Султане насчитывается почти 145 тысяч. А там не за горами и вся страна.

При этом техничек, по данным того же управления образования, в нур-султановских школах в среднем 1350, от 13 до 20 уборщиц в каждой альма-матер. То есть если даже каждый человек в школьном контингенте начнет убирать хотя бы по одному квадратному метру, то надобность в уборщицах отпадет и им придется искать новую работу.

Между тем министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ тоже прошел через трудовое воспитание в детстве.

- Конечно, в школьные годы я тоже мыл полы. Но в то время мытье полов не получало такого резонанса, как сейчас. Мы мыли доску, мыли полы. Мы не думали тогда о том, что этого нельзя делать, - вспоминал министр вчера в кулуарах правительства.

Негодование казахстанских родителей по поводу “полового” воспитания школьников министр назвал “бурей в стакане”.

- Во-первых, такой вопрос на повестке Министерства образования и науки не стоит. Во-вторых, в масштабах страны не реализуется на сегодня. В-третьих, в бюджетах школ предусмотрены соответствующие средства и штат на административно-технический персонал. В-четвертых, конечно, такие работы разрешаются только по инициативе самих школьников и с разрешения родителей. Мы в целом считаем, что поднят очень важный вопрос, но это не должно пре­вращаться в кампанейщину, - высказался глава Минобра.

Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2019/09/10/polovoe-vospitanie
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 11.09.2019 в 15:51:54   # 730842
Клёво, все бы так нововведения начинались: захотели чтобы школьники мыли классы, пусть министр образования сам моет свой кабинет. Вводят обязательную налоговую декларацию: все чиновники за 5 лет до этого отчитываются, данные по отчетности в свободном доступе. З.Ы. сам против принудительного труда, причем в принуждения в любой форме (оценки, общественное порицание и т.п.)
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  КЕДЫ 11.09.2019 в 15:53:27   # 730843
Ебанизм
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  Hairless 11.09.2019 в 16:15:31   # 730844
Quote:
департамент добропорядочности Агентства по противодействию коррупции

Это не шутка?
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  Templar 11.09.2019 в 17:01:04   # 730851
Quote:
Половое воспитание

Я про другой пол подумал
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  Практичный 11.09.2019 в 17:08:29   # 730854
Я думаю что у них в книгах про зеленых жирафов написано,да закидоны постоянные. Они оказывается хлорки нанюхаються и балдеют. Брось баловство и самопиар со шваброй,марш работать и пользу обществу приносить! Бездельник.
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  Любитель ММА 11.09.2019 в 17:55:44   # 730859
Напомнило нашего бывшего акима с его великом, автобусом, служебным транспортом
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  arhar 11.09.2019 в 18:49:30   # 730863
а мы свой кабинет сами мыли...
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  старик 11.09.2019 в 20:46:05   # 730875
В принципе ничего страшного он не предложил. Мы через это прошли, отлынивали конечно, но не считали уборку позорным трудом. Вряд ли школьники, участвуя в "уборочном процессе" станут меньше мусорить, но в целях воспитания можно и попробовать. Я например не понимаю нынешнюю армию: казармы убирают уборщицы, картошку чистят повара! Отсюда недалеко и до памперсов как в западных армиях. Может быть я и не прав, но твердо считаю, что армия должна сама себя обслуживать, а деньги, затрачиваемые на обслуживающий персонал(смею предположить немалые деньги), пустить на что-нибудь полезное для армии.
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  Софруджу 11.09.2019 в 20:57:53   # 730878
Мы мыли свои классы сами. Никто не умер. Но уборщицы всё равно были. Мыть коридор, столовую, давать звонок, открывать раздевалку. Тётя Вика с мокрой тряпкой была самый крутой ОМОН
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  bolatbol 11.09.2019 в 21:31:38   # 730880
- да мы тоже мыли полы, и ничего, не сдохли. Да, Сифон?
- прально, Борода. Не сдохли. Мы ещё пилили, стругали, собирали макулатуру там, металлом...
- хлопок ещё собирали, яблоки ибучии. А сейчас буржуи только в сотках ковыряют и выбрасывают недопитые бутылки, Борода, ты представляешь? Деградировали!!!
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  МишкаНаСевер 11.09.2019 в 21:35:40   # 730881
- Хотим бесплатную хорошую медициню, бесплатное высшее образование, жильё по очереди, работу с достойной оплатой
- Да вы чееее, это пережиток совкового прошлого! Выходите лучше на субботники, а ваши дети пусть кабинеты убирают. Да и вообще хватит жировать
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