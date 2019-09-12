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В Казахстане
Генпрокуратура представила проект поправок по преступлениям против личности
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danilov 12 Сентября 2019 в 19:18:32
Изнасилование — тяжкое преступление.
За педофилию предлагают давать пожизненный срок.
За несообщение о сексуальном насилии над ребёнком — до 6 лет.
За кражу, разбой и грабёж, если примут поправки, грозит до 10 лет тюрьмы.
За недонесение о фактах коррупции или подготовке к теракту можно будет получить теперь реальный срок. Поправки могут принять до конца этого года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 12.09.2019 в 19:43:53   # 730932
замените это все смертной казнью и я все
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  Рамзес 12.09.2019 в 20:20:00   # 730934
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  Рамзес 12.09.2019 в 20:22:34   # 730935
За пять лет страну из руин подняли,а мы за тридцать только алигархов наплодили....
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  KAN13 12.09.2019 в 20:46:28   # 730937

Я за , ужесточение наказания по этим пяти пунктам , а также я за расширение перечня тяжких преступлений ,
включая в этот список преступления коррупционного характера , в плоть до исключительной меры наказания .
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  Absolute 13.09.2019 в 02:04:30   # 730951
Можно наводить порядок сильной рукой и порядок будет, только вот спустя время вы не заметите, как эта рука вас(народ) будет душить. (с) В.В. Путин
Легко взять и наказать человека за нарушение эфемерных законов и правил. А вот воспитать в нём культуру, которая бы ни коим образом не давала бы проявляться всем низменным инстинктам человека. Вот это задача... Но капитализм нас поработил, мы все недальновидные потребители.
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