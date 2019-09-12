Генпрокуратура представила проект поправок по преступлениям против личности

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danilov 12 Сентября 2019 в 19:18:32
За педофилию предлагают давать пожизненный срок.
За несообщение о сексуальном насилии над ребёнком — до 6 лет.
За кражу, разбой и грабёж, если примут поправки, грозит до 10 лет тюрьмы.
За недонесение о фактах коррупции или подготовке к теракту можно будет получить теперь реальный срок. Поправки могут принять до конца этого года.
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Цитата: arhar от 12.09.2019 13:43:53
замените это все смертной казнью и я все
замените это все смертной казнью и я все
Я за , ужесточение наказания по этим пяти пунктам , а также я за расширение перечня тяжких преступлений ,
включая в этот список преступления коррупционного характера , в плоть до исключительной меры наказания .
Легко взять и наказать человека за нарушение эфемерных законов и правил. А вот воспитать в нём культуру, которая бы ни коим образом не давала бы проявляться всем низменным инстинктам человека. Вот это задача... Но капитализм нас поработил, мы все недальновидные потребители.