Ударим шваброй по коррупции!

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GoodZone 18 Сентября 2019 в 10:14:48
Глава департамента добропорядочности Данияр САБИРБАЕВ в интервью нашей газете сказал, что его глобальную идею заимствования японского опыта несправедливо сузили до мытья полов школьниками.
“Никто не говорит туалеты мыть и только про школьников! Мы говорили о смене мышления всего общества. И ведь это было нам присуще! Вы попробуйте переехать из зимовки на летовку, собрать и разобрать юрту - это же большой труд! Помните, как на чемпионат мира по футболу приехали японцы и убрали все за собой на стадионе? А вы видели, что бывает у нас в кинотеатрах после сеанса? А что люди оставляют после себя на пляжах и в парках? Мы советуем убирать за собой везде, а не только в классах и кабинетах.
Некоторые пишут: мы до этого не доросли, мы ментально отсталые, страна третьего мира. Ладно, вы смирились, что не можете за собой убирать, но зачем об этом кричать и агитировать, чтобы все не убирали за собой? Почему-то призывы к труду вызывают в нашем обществе негативные комплексы! - констатирует Сабирбаев. - Я расскажу, почему именно мы - ловцы коррупционеров - стали говорить о труде. Борьба с коррупцией многогранна, так же, как и сама коррупция! Мы считаем, что человек, который любит чистоту, ценит свой и чужой труд, - поверьте, он никогда не пойдет на коррупцию. Уборка - это лучшая профилактика коррупции! Благодаря аккуратности и уважению к чужому труду в японском языке нет слова “мародерство”, они этого не понимают. А мы хотим, чтобы уборка помогла стереть слово “коррупция” из нашего лексикона”.
По словам Сабирбаева, его идея убирать за собой повлекла не только бурю общественного негодования, но и нашла много последователей.
- В нашем департаменте шесть человек, и все убирают свои кабинеты сами: моют полы, вытирают пыль. Надеюсь, когда-то мы начнем убирать все за собой - туалеты и коридоры в том числе. Мои друзья тоже стали за собой убирать. Колледж энергетики в Алматы, возле нархоза - вы бы видели их территорию, там нет пыли! В Талдыкоргане и Шымкенте сотрудники территориальных подразделений агентства начали убирать свои кабинеты! Обычные гражданские люди тоже пишут мне, что убирают за собой. Мой ребенок во дворе собирает салфетки и фантики и уносит в ближайшую урну. Жене это не нравится, но ничего, - смеется собеседник.
Сабирбаев не боится, что может оставить без работы целую армию техничек по всей стране. По его словам, генеральная уборка помещений все равно останется за ними, но признает, что нагрузки им поубавится. Однако в этом он видит только плюс: чем меньше будет необходимость в уборщицах, тем меньше станет коррупционеров в стране.
- Если мы придем к тому, что вся страна начнет за собой убирать, мы перестанем сорить, харкаться на тротуары, и уборщицам будет нечего убирать. Разве это не офигенно?! В Японии вообще нет урн, а у нас они на каждом шагу, но люди все равно бросают мусор мимо. Когда будет на улицах чисто, тогда и коррупции не будет. Зато, уверен, будет больше учителей, - рассуждает он.
Скоро кроме японского метода департамент добропорядочности намерен продвигать среди казахстанцев английскую культуру очередей, скандинавский минимализм в чиновничьих кабинетах и домах, а также предприимчивость американцев.
Тогжан ГАНИ
https://time.kz/articles/zloba/2019/09/17/udarim-shvabroj-po-korruptsii
Комментарии, по рейтингу, по дате
может лучше этот опыт перенять:
Из всего работающего населения Казахстана 21 процент – чиновники. Для сравнения, в США и Германии это 14 процентов, в Китае – около девяти процентов. Япония является одним из мировых лидеров – восемь процентов.
Прям "шариковщина" какая-то .