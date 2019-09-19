Жителям Сайрамского района Туркестанской области предлагают переселиться на север Казахстана

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danilov 19 Сентября 2019 в 10:50:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот оказывается как нужно гос.программы по переселению рекламировать!!! Мне стыдно за Независимый Казахстан, за наших людей, загнанных в такие условия, вынужденных выживать, тянуть лямку, всю жизнь работать за кусок хлеба, и видеть сытых лоснящихся обормотов которые рассказывают нам как мы хорошо живем, какие у нас сказочные ЗП и какие они молодцы, что работают на благо народа... Зло берет...
KapitanNemo 19.09.2019 в 13:46:24 # 731381