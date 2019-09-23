В торговых сетях Казахстана перестанут бесплатно выдавать полиэтиленовые пакеты

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danilov 23 Сентября 2019 в 13:18:12
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Цитата: shy_ric от 23.09.2019 07:25:36
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн
Вот прям с языка сняли
Цитата: shy_ric от 23.09.2019 07:25:36
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн
Были вчера в Фиркане.
Уже по 5 тенге пакет.
Выкидывать меньше будут и перейдут на сумки, бумажные пакеты и т.д.