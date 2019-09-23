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В Казахстане
В торговых сетях Казахстана перестанут бесплатно выдавать полиэтиленовые пакеты
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danilov 23 Сентября 2019 в 13:18:12
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  shy_ric 23.09.2019 в 13:25:36   # 731739
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн
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  shlenchak 23.09.2019 в 13:27:20   # 731740
Цитата: shy_ric от 23.09.2019 07:25:36
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн

Вот прям с языка сняли
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  Aлекс 23.09.2019 в 13:33:50   # 731741
Некоторые торговые сети биоразлагаемые пакеты раздают бесплатно, хотя они дороже обычных. В Казахстане планируется ввести полный запрет пакетов (платных тоже)до 2025 года. Сейчас запрещают бесплатные, потом запретят импорт пакетов, может наконец-то переработку организуют.
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  Рамзес 23.09.2019 в 14:52:46   # 731749
Да раньше на верхнем рынке бумажные пакеты сшитые были,да же продукты из них другие...
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  Маке0912 23.09.2019 в 15:12:52   # 731752

Цитата: shy_ric от 23.09.2019 07:25:36
ну вот зачем врать про экологию и т.д... просто бесплатно дорого выдавать... решили продавать по 3 тенге пакеты которых себестоимость меньше 1 тн


Были вчера в Фиркане.
Уже по 5 тенге пакет.
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  Nafis 23.09.2019 в 15:57:04   # 731756
В Метро 25 тг пакет.
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  Aлекс 23.09.2019 в 17:08:44   # 731762
Платными будут пакеты толщиной до 20 микрон, срок жизни у которых с десяток минут: донес до дома продукты и выкинул. Чтобы люди их ценили, а то набирают без ума, а потом это все летает и непонятно сколько лет разлагается. Так что реальная получается забота об экологии. Выкидывать меньше будут и перейдут на сумки, бумажные пакеты и т.д.
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  arhar 23.09.2019 в 17:51:09   # 731768
Quote:
Выкидывать меньше будут и перейдут на сумки, бумажные пакеты и т.д.
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  Konstant 23.09.2019 в 18:00:08   # 731770
в европе после отказа сократилось сначала а потом на круги своя
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