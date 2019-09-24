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В Казахстане
Регионы Казахстана не готовы к отопительному сезону
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danilov 24 Сентября 2019 в 11:22:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 24.09.2019 в 12:50:27   # 731843
зима не будет?
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  Маке0912 24.09.2019 в 16:48:48   # 731865
Хоть честно признался.
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