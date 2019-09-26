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В Казахстане
МОН планирует отменить сдачу итоговых экзаменов в школах
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danilov 26 Сентября 2019 в 14:07:08
Итоговый балл учащимся среднего и старшего звена будут выставлять на основе четвертных и годовых оценок.

Министерство образования и науки РК предлагает отменить экзамен для выставления итоговой оценки школьникам, которые заканчивают среднее и старшее звено. Это ученики, завершающие обучение в 9 и в 11 либо 12 классов (зависит от того, в какую программу попал школьник). Проект нового приказа главы МОН размещён на портале "Открытые НПА".

Итоговая для звена оценка учащимся 5-11 (12) классов будет выставляться на основе годовых и четвертных баллов. Об этом говорится в проекте приказа о внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся".

Для сравнения, сейчас итоговую оценку за среднее и старшее звено школьникам выводят с учётом четвертных, годовых оценок и итогового (по окончанию звена) экзамена: высчитывается среднеарифметическое значение. Когда возникает спорная ситуация, значение округляется в сторону повышения.

Также проект приказа затрагивает суммативное оценивание по разделам (СОР) и суммативное оценивание по четвертям (СОЧ).

"СОР проводится не более трёх раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учётом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырёх и более разделов/сквозных тем в четверти", – говорится в проекте приказа.

Каждый СОР можно будет проводить в два этапа, как и сейчас.

СОЧ планируется по-прежнему проводить один раз за четверть – во второй её половине (при условии изучения одного раздела в течение всей четверти). В новом приказе говорится также, что нельзя проводить в один день СОР и СОЧ по одному и тому же предмету.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 26.09.2019 в 14:50:45   # 732034
зае....ли с реформами дауны в МОНе, достали уже и педагогов и детей с родителями. У детей все желание учится отбивают со всякими своими даунскими нововведениями. Вчера только было собрание учителя за голову берутся как по этоу программе учить детей, родители с детьми ваще в полном недоумении. Эти идиоты решают сколько должен весить рюкзак у ребенка в младшем классе, другие пишут программы сами ни часу не преподававшие в школе, а страдают учителя и дети.
Верните плс. оценки, четвертные контрольные и письменные экзамены. И уже какую нибудь, но из года в год одну программу
Мечтать о советской системе обучения не приходится да и может конечно устарела все понятно, но принцип и методики хорошо бы вернуть...
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  строитель 26.09.2019 в 15:29:19   # 732038
Подавляющее большинство семей не титульной национальности для своих детей рассматривают местом получения высшего образования российские ВУЗы.
Весь этот беспредел который сегодня происходит в казахстанском среднем образовании нацелен на тО что бы выпускники этого и всех последующих годов не смогли своими аттестатами поступить в российские вузы.
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  Zoggyla 26.09.2019 в 16:43:04   # 732052
Вот это поворот!
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  строитель 26.09.2019 в 17:52:09   # 732056
Все это является очередным «жирным» и весомым аргументом сказать своей родине Казахстану не до свидания а прощай
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  KAN13 26.09.2019 в 18:18:00   # 732057

Родина уже давно со всеми нами попрощалась .
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  Zhycie est 26.09.2019 в 21:20:48   # 732088
Цитата: строитель от 26.09.2019 11:52:09
Все это является очередным «жирным» и весомым аргументом сказать своей родине Казахстану не до свидания а прощай

Захотят- выучатся несмотря на дебильный дебилизм. Вопрос, какой ценой.
Вы не знаете, как российские учителя клянут свои программы...
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