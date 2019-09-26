МОН планирует отменить сдачу итоговых экзаменов в школах

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danilov 26 Сентября 2019 в 14:07:08
Министерство образования и науки РК предлагает отменить экзамен для выставления итоговой оценки школьникам, которые заканчивают среднее и старшее звено. Это ученики, завершающие обучение в 9 и в 11 либо 12 классов (зависит от того, в какую программу попал школьник). Проект нового приказа главы МОН размещён на портале "Открытые НПА".
Итоговая для звена оценка учащимся 5-11 (12) классов будет выставляться на основе годовых и четвертных баллов. Об этом говорится в проекте приказа о внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся".
Для сравнения, сейчас итоговую оценку за среднее и старшее звено школьникам выводят с учётом четвертных, годовых оценок и итогового (по окончанию звена) экзамена: высчитывается среднеарифметическое значение. Когда возникает спорная ситуация, значение округляется в сторону повышения.
Также проект приказа затрагивает суммативное оценивание по разделам (СОР) и суммативное оценивание по четвертям (СОЧ).
"СОР проводится не более трёх раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учётом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырёх и более разделов/сквозных тем в четверти", – говорится в проекте приказа.
Каждый СОР можно будет проводить в два этапа, как и сейчас.
СОЧ планируется по-прежнему проводить один раз за четверть – во второй её половине (при условии изучения одного раздела в течение всей четверти). В новом приказе говорится также, что нельзя проводить в один день СОР и СОЧ по одному и тому же предмету.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Верните плс. оценки, четвертные контрольные и письменные экзамены. И уже какую нибудь, но из года в год одну программу
Мечтать о советской системе обучения не приходится да и может конечно устарела все понятно, но принцип и методики хорошо бы вернуть...
Весь этот беспредел который сегодня происходит в казахстанском среднем образовании нацелен на тО что бы выпускники этого и всех последующих годов не смогли своими аттестатами поступить в российские вузы.
Родина уже давно со всеми нами попрощалась .
Zhycie est 26.09.2019 в 21:20:48 # 732088
Цитата: строитель от 26.09.2019 11:52:09
Все это является очередным «жирным» и весомым аргументом сказать своей родине Казахстану не до свидания а прощай
Все это является очередным «жирным» и весомым аргументом сказать своей родине Казахстану не до свидания а прощай
Захотят- выучатся несмотря на дебильный дебилизм. Вопрос, какой ценой.
Вы не знаете, как российские учителя клянут свои программы...