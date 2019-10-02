В честь Назарбаева переименовали центральную площадь Тараза

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KAN13 02 Октября 2019 в 11:45:49
Соответствующее постановление акимата Жамбылской области и решение Жамбылского областного маслихата от 26 сентября опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет».
«Переименовать площадь “Достық” города Тараз на площадь “Нұрсұлтан Назарбаев”», — указывается в постановлении акимата Жамбылской области.
В документе говорится, что смена названий произошла с учетом мнения местного населения и на основании заключения республиканской ономастической комиссии при правительстве РК. Постановление вступает в силу со дня госрегистрации в органах юстиции (27 сентября) и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
источник: Nur.kz
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Цитата: Кино от 02.10.2019 07:57:20Да здравствует солнцеликий и луно.....
Ура товарищи
Ура товарищи