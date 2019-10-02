 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
В честь Назарбаева переименовали центральную площадь Тараза
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 02 Октября 2019 в 11:45:49
Центральную площадь Тараза «Достык» переименовали в честь первого президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.

Соответствующее постановление акимата Жамбылской области и решение Жамбылского областного маслихата от 26 сентября опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет».

«Переименовать площадь “Достық” города Тараз на площадь “Нұрсұлтан Назарбаев”», — указывается в постановлении акимата Жамбылской области.

В документе говорится, что смена названий произошла с учетом мнения местного населения и на основании заключения республиканской ономастической комиссии при правительстве РК. Постановление вступает в силу со дня госрегистрации в органах юстиции (27 сентября) и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

источник: Nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dron2191 02.10.2019 в 11:55:24   # 732529
поощрить | покарать
  Skype 02.10.2019 в 12:24:34   # 732533
Это единственное что они умеют
поощрить (1) | покарать
  Кино 02.10.2019 в 13:57:20   # 732544
Ура товарищи
поощрить | покарать
  Aлекс 02.10.2019 в 15:07:54   # 732549
поощрить | покарать
  taraz1974 02.10.2019 в 15:54:21   # 732554
Бог же
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь