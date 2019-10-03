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В Казахстане
Высший Судебный Совет изучает мнение общественности по кандидатам на должности судей Верховного Суда
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слуга народа 02 Октября 2019 в 20:56:49
Высший Судебный совет РК призывает казахстанцев поделиться мнением о кандидатах на должности судей Верховного Суда. Делается это с целью обеспечения максимальной объективности и открытости отбора кадров.

В настоящее время Высшим Судебным Советом РК проводится конкурс по отбору кандидатов в судьи Верховного Суда, в котором принимают участие 35 претендентов (список претендентов указан ниже).

В ходе отбора изучаются профессиональные и личностные качества претендентов, оцениваются их способности и навыки.

Каждый кандидат проходит интервью с членами Совета, на котором также присутствуют представители адвокатуры, прокуратуры, иные представители юридического сообщества, а также HR-специалисты.

Неравнодушные казахстанцы также могут принять участие в процессе отбора претендентов, высказав свое мнение о конкретном кандидате. Для этого необходимо отправить соответствующее письмо на адрес электронной почты Совета: v.sovet@vss.gov.kz. Не позднее 15 октября т.г.

1. Абидов Нурмухаммат Махаматович - председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда

2 Алимбаева Сайран Мамиевна - судья суда города Нур-Султана

3 Баймаханов Сембек Удербаевич - председатель специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области

4 Балыков Даулен Жумалович - председатель специализированного межрайонного экономического суда города Алматы

5 Бегалиев Бахытбек Адильханович - председатель судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда

6 БоранбаевЕсенбай Нурлыбаевич - судья Западно-Казахстанского областного суда

7 Бурумкулов Бакытбай Несипбекович - судья Алматинского областного суда

8 Ералиева Ботагоз Рахимовна - судья Карагандинского областного суда

9 Жапаров Еркин Мусаханович - судья Актюбинского областного суда

10 Жексембинова Оразбике Олжагуловна - судья Алматинского городского суда

11 Зинина Галина Викторовна - судья Костанайского областного суда

12 Исмагулова Карлыгаш Кенисовна - судья Костанайского областного суда

13 Каженова Гульмира Курганбековна - судья суда города Нур-Султана

14 Какимжанов Мартпек Ашимович - председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы

15 Канбаев Амандык Кыргызбаевич - судья суда города Нур-Султана

16 Карабаева Мариям Абдуталыповна - судья Алматинского городского суда

17 Кошанов -Убайдулла Кайрлович судья районного суда № 2 Алматинского района города Нур-Султана

18 Курманов Мирхат Саканович - судья Восточно-Казахстанского областного суда

19 Майкибаева Айман Бесенгазыевна - судья суда города Нур-Султана

20 Манабаева Мараш Аманкельдыкызы - судья суда города Нур-Султана

21 Мирзоян Таисия Юрьевна - судья суда города Нур-Султана

22 Мушанова Гульнара Ауелхановна - судья Алматинского областного суда

23 Набиев Турсын Ясинович - судья Алматинского городского суда

24 Нуралиев Ерлан Мырзаханович - судья Алматинского городского суда

25 Омарбекова Мадениет Жакановна - судья суда города Нур-Султана

26 Сакалов Газиз Болатович - судья Военного суда

27 Сакенов Советхан Сакенұлы - председатель
судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда

28 Салий Вячеслав Васильевич - судья суда города Нур-Султана

29 Сальмухаметов Клышпай Желкабаевич - судья Костанайского областного суда

30 Стыбаев Арыстанбек Сагатбекович - судья Алматинского областного суда

31 Тазабеков Жанат Алдабергенович - судья Алматинского областного суда

32 Такишева Ляйля Маденовна - судья суда города Шымкента

33 Татаев Марат Естаулетович - судья Костанайского областного суда

34 Токушева Мариямгуль Чакеновна - судья Восточно-Казахстанского областного суда

35 Умирбаева Ботагоз Умашевна - судья Актюбинского областного суда

http://vss.gov.kz/node/1861
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 03.10.2019 в 10:53:25   # 732624
Считаю что в наше время судья должен быть назначен президентом, под его личную ответственность. А так получается нас не спросили, но мы как бы выбрали ))
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  слуга народа 03.10.2019 в 12:01:33   # 732628
Цитата: Skype от 03.10.2019 04:53:25
Считаю что в наше время судья должен быть назначен президентом, под его личную ответственность. А так получается нас не спросили, но мы как бы выбрали ))
Эти лица, назначаются Президентом и в любом случае он несет ответственность за них. Я думаю, Президент не может знать всех 2500 судей страны в лицо.
И если у граждан есть конкретные факты, компрометирующие данных претендентов, то об этом надо писать, чтобы предотвратить вхождение в высшие эшелоны судебной системы недостойных лиц.
Это лучше, чем просто ничего не делать, а потом возмущаться. На местах люди знают больше, чем в столице. Другой вопрос захотят ли они этим делиться.
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