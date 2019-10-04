Поправки в ПДД: водителей обяжут останавливаться по требованию сотрудников природоохранных организаций

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Октября 2019 в 16:26:17
Проект постановления Правительства Казахстана о внесении транспортных средств (ТС), используемых государственными природоохранными организациями, в перечень оперативных и специальных служб опубликован на сайте "Открытого правительства".
В ПДД внесены правки в разделе общих обязанностей водителя, по которым он должен остановить транспортное средство по требованию сотрудников не только органов внутренних дел и транспортного контроля, но и государственных природоохранных организаций.
Также ТС природоохранных организаций включены в перечень оперативных и специальных служб, их транспорт подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам. Службы, входящие в этот перечень, могут отступать от требований ПДД.
Основанием нововведения послужило исполнение протокола межведомственного совещания при заместителе генерального прокурора РК от 29 января 2019 года.
"Нормативно закрепить отнесение служебных автотранспортных средств ОТИ и РГКП "ПО "Охотзоопром" к категории специальных транспортных средств. В связи с повышенным риском противоправных действий со стороны браконьеров было поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о включении их в указанный перечень с наделением их транспорта жёлтыми маячками", – говорится в проекте.
https://informburo.kz/novosti/popravki-v-pdd-voditeley-obyazhut-ostanavlivatsya-po-trebovaniyu-sotrudnikov-prirodoohrannyh-organizaciy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Рамзес от 04.10.2019 11:15:25и мозгоеды с попрашайками
Еще одни спиногрызы...
Еще одни спиногрызы...
А машину акима остановить смогут??Не смогут!
Главным и основным браконьерам расширяют полномочия .