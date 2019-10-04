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В Казахстане
Поправки в ПДД: водителей обяжут останавливаться по требованию сотрудников природоохранных организаций
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danilov 04 Октября 2019 в 16:26:17
Соответствующий проект постановления выставлен на публичное обсуждение на сайте "Открытого правительства" до 17 октября 2019 года.

Проект постановления Правительства Казахстана о внесении транспортных средств (ТС), используемых государственными природоохранными организациями, в перечень оперативных и специальных служб опубликован на сайте "Открытого правительства".
В ПДД внесены правки в разделе общих обязанностей водителя, по которым он должен остановить транспортное средство по требованию сотрудников не только органов внутренних дел и транспортного контроля, но и государственных природоохранных организаций.

Также ТС природоохранных организаций включены в перечень оперативных и специальных служб, их транспорт подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам. Службы, входящие в этот перечень, могут отступать от требований ПДД.

Основанием нововведения послужило исполнение протокола межведомственного совещания при заместителе генерального прокурора РК от 29 января 2019 года.

"Нормативно закрепить отнесение служебных автотранспортных средств ОТИ и РГКП "ПО "Охотзоопром" к категории специальных транспортных средств. В связи с повышенным риском противоправных действий со стороны браконьеров было поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о включении их в указанный перечень с наделением их транспорта жёлтыми маячками", – говорится в проекте.

https://informburo.kz/novosti/popravki-v-pdd-voditeley-obyazhut-ostanavlivatsya-po-trebovaniyu-sotrudnikov-prirodoohrannyh-organizaciy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 04.10.2019 в 17:15:25   # 732716
Еще одни спиногрызы...
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  Walter 04.10.2019 в 18:49:36   # 732722
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  Skype 04.10.2019 в 18:49:36   # 732723
А машину акима остановить смогут??
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  старик 04.10.2019 в 19:26:54   # 732729
Quote:
А машину акима остановить смогут??
Не смогут!
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  ЛиКа 04.10.2019 в 23:38:53   # 732746
Может коптящих автобусов поубавится
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  KAN13 05.10.2019 в 00:25:20   # 732748

Главным и основным браконьерам расширяют полномочия .
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