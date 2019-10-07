Сельские школьники отстают по уровню знаний от городских на 2 года

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danilov 07 Октября 2019 в 16:27:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
1974 год
Когда сам учился в школе, на уроках информатики только один раз удалось зайти в кабинет информатики-всем классом протирали пыль с компьютеров. Эти компьютеры Электроника так и устарели морально, оставаясь новыми и неиспользованными.
Цитата: старик от 07.10.2019 13:21:58
В мегаполисе хороших учителей немного, так откуда им взяться в сельских школах?
В мегаполисе хороших учителей немного, так откуда им взяться в сельских школах?
Беда в том, что на селе коррупция при приёме на работу просто зашкаливает. Знаю немало примеров, когда поувольняли пенсионеров - заслуженных учителей, чтобы продать их места