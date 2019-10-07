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В Казахстане
Сельские школьники отстают по уровню знаний от городских на 2 года
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danilov 07 Октября 2019 в 16:27:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 07.10.2019 в 18:59:04   # 732877
планшет для уроков мешает урокам...
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  старик 07.10.2019 в 19:21:58   # 732882
В мегаполисе хороших учителей немного, так откуда им взяться в сельских школах?
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  Skype 07.10.2019 в 19:52:57   # 732887
Когда я приехал в Москву, тогда ещо была Москва столица СССР, то пошел в 6 класс, зашибись что у родителей там не сложилось и они вернулись назад. Их уровень резко отличался от моего, только по физре я там мог чего то показать и то спасибо матери с отцом, что вышел мордой и лицом
1974 год
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  NАVIGATOR 07.10.2019 в 20:48:43   # 732893
Даже если проведут интернет и обеспечат компьютерными классами, это еще не значит что ученики получат ко всему этому доступ! Директор может просто закрыть класс, чтобы дети чего-нибудь не сломали!
Когда сам учился в школе, на уроках информатики только один раз удалось зайти в кабинет информатики-всем классом протирали пыль с компьютеров. Эти компьютеры Электроника так и устарели морально, оставаясь новыми и неиспользованными.
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  Софруджу 07.10.2019 в 21:12:08   # 732900
Цитата: старик от 07.10.2019 13:21:58
В мегаполисе хороших учителей немного, так откуда им взяться в сельских школах?

Беда в том, что на селе коррупция при приёме на работу просто зашкаливает. Знаю немало примеров, когда поувольняли пенсионеров - заслуженных учителей, чтобы продать их места
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