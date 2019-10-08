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В Казахстане
Как сделать кружки и секции для детей бесплатными, рассказала Аружан Саин
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danilov 08 Октября 2019 в 12:29:33
Направлять налоги необходимо на реальные потребности детей, снижая финансовую нагрузку за развитие детей с граждан, считает уполномоченная по справам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Саин обращает внимание на необходимость искоренения причин детского суицида, буллинга и травли, подростковой преступности.

"Дети идут на такие плохие, страшные поступки, потому что у многих нет других возможностей для самоутверждения, самореализации, а значит, развития своих талантов, мечтаний! Есть школа, но это знания, а культура, спорт, наука – это важнейшее, что должно захватывать сердца детей, развивать их потенциал. Это – аксиома во всем мире", - отмечает Саин.

Недоступность внешкольного развития детей, платные кружки и секции отнимают львиную долю бюджета любой казахстанской семьи, считает общественница. Встречи с многодетными матерями, отметила она, с родителями детей самых разных слоев населения, в том числе социально уязвимыми, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, массовое горячее обсуждение этой темы в интернете говорит о том, что этот вопрос волнует каждого казахстанца.

"Если дети будут получать возможность гарантированных занятий хотя бы в двух кружках, и у родителей не будет необходимости за них платить, то эти деньги семьи направят на более качественное питание, одежду, обувь, досуг детей и всей семьи. В конце концов – это не "бесплатно", это налоги, которые граждане платят, и они должны направляться на обеспечение нужд народа Казахстана", - указывает Саин.

По мнению омбудсмена, бюджеты дополнительного образования профильных управлений в местных исполнительных органах должны направляться на вовлечение детей в научные кружки, информационные технологии, робототехнику.

Львиная доля бюджетов управлений культуры - на работу с детьми в области всех видов искусства и творчества. Значительная доля бюджетов управлений спорта - на спортивные детские и молодежные секции.

Бюджеты от здравоохранения должны быть направлены на повсеместное внедрение лечебной физической культуры (ЛФК), с лечебно-профилактической целью и для наиболее стремительного восстановления самочувствия и трудоспособности детей, предотвращение последствий патологического процесса после лечения различных заболеваний, травм.

Аружан Саин также обратилась в социальных сетях к казахстанцам с предложением обсудить меры, которые уже сегодня могут принять госорганы на местах.

https://www.facebook.com/aruzhan.sain/posts/2433932553355562
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 08.10.2019 в 13:26:33   # 732952
Недолго ей сидеть на этом месте. Систему не сломать.
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  ЛиКа 08.10.2019 в 14:13:21   # 732956
Умница!!!
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  ЛиКа 08.10.2019 в 14:14:32   # 732957
Цитата: bIP6bIC от 08.10.2019 07:26:33
Недолго ей сидеть на этом месте. Систему не сломать.
- если не пытаться, то и не сломать. У нее, обязательно, получится.
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