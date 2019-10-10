Не подавайте милостыню детям-попрошайкам - Аружан Саин

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danilov 10 Октября 2019 в 12:21:19
Для подготовки запросов и принятия комплексных мер по защите прав детей от эксплуатации, от насильственого втягивания в попрошайничество, что дети даже не посещают школу, прошу помочь в сборе фактов.
Прошу Вас отправить фотографии попрошаек с детьми и самих детей (на улицах, проезжих частях дороги, в кафе/ресторанах) с адресами, где делано фото и датами.
отправить можно на вотсап номер: +7 747 674 1554
В прошлом году мы сопровождали такую ситуацию, когда Еркин Татишев, встретив ребенка, который попрошайничал в кафе, вызвал полицию. Тут-же появились двое взрослых, представившись "дядей" и "тетей", попытавшихся ребенка забрать. Мол, мама на заработках в России. Приехала полиция, девочку забрали в ЦАН, взрослых в участок. Оказалось, что ребенок и ранее попадал в ЦАН. Попрошайничала, в школу не ходила, хотя оформлена была. Через несколько дней объявился дедушка, девочку ему отдали. Мы с ИДН, прокуратурой района сопровождали семью, контролировали, чтобы она ходила в школу. Спустя короткое время, ее увезли якобы в Шымкент, и мы не могли ее найти по прежнему адресу.
А девочка продолжает попрошайничать на улице. Ее вновь встретили в кафе, недалеко от того, где в первый раз.
Сейчас ей 8, и понятно, каким вырастет ребенок, когда ее используют для добывания денег. Пока маленькая - через жалость, а постарше станет, тогда как?
Хотя Еркин предлагал помощь семье - пусть мама вернется, он устроит ее на работу, поможет с работой "дяде и тете", это было проигнорировано.
И таких детей не мало.
Необходимо понять какие реальные меры можно принять полиции, органам опеки и т.д.
А главное, как сказала в интервью Зульфия Байсакова, пока можно бороться только одним методом:
- "Нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги. Когда этот механизм подаяния перестанет существовать, тогда этих детей не будут вовлекать"
Также, чтобы помочь ребенку: постараться удержать ребенка, либо остаться на месте где взрослые попрошайничают с детьми, вызвать полицию, дождаться, написать заявление, взять контакты следователя, и сотрудника ЦАН, проконтролировать судьбу ребенка!
https://www.instagram.com/p/B3aHOm8gC96/
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