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В Казахстане
Не подавайте милостыню детям-попрошайкам - Аружан Саин
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danilov 10 Октября 2019 в 12:21:19
Друзья, я получаю немало сообщений и комментариев о детях на улицах, либо о взрослых-попрошайках с детьми.
Для подготовки запросов и принятия комплексных мер по защите прав детей от эксплуатации, от насильственого втягивания в попрошайничество, что дети даже не посещают школу, прошу помочь в сборе фактов.

Прошу Вас отправить фотографии попрошаек с детьми и самих детей (на улицах, проезжих частях дороги, в кафе/ресторанах) с адресами, где делано фото и датами.

отправить можно на вотсап номер: +7 747 674 1554

В прошлом году мы сопровождали такую ситуацию, когда Еркин Татишев, встретив ребенка, который попрошайничал в кафе, вызвал полицию. Тут-же появились двое взрослых, представившись "дядей" и "тетей", попытавшихся ребенка забрать. Мол, мама на заработках в России. Приехала полиция, девочку забрали в ЦАН, взрослых в участок. Оказалось, что ребенок и ранее попадал в ЦАН. Попрошайничала, в школу не ходила, хотя оформлена была. Через несколько дней объявился дедушка, девочку ему отдали. Мы с ИДН, прокуратурой района сопровождали семью, контролировали, чтобы она ходила в школу. Спустя короткое время, ее увезли якобы в Шымкент, и мы не могли ее найти по прежнему адресу.
А девочка продолжает попрошайничать на улице. Ее вновь встретили в кафе, недалеко от того, где в первый раз.

Сейчас ей 8, и понятно, каким вырастет ребенок, когда ее используют для добывания денег. Пока маленькая - через жалость, а постарше станет, тогда как?
Хотя Еркин предлагал помощь семье - пусть мама вернется, он устроит ее на работу, поможет с работой "дяде и тете", это было проигнорировано.

И таких детей не мало.

Необходимо понять какие реальные меры можно принять полиции, органам опеки и т.д.

А главное, как сказала в интервью Зульфия Байсакова, пока можно бороться только одним методом:
- "Нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги. Когда этот механизм подаяния перестанет существовать, тогда этих детей не будут вовлекать"

Также, чтобы помочь ребенку: постараться удержать ребенка, либо остаться на месте где взрослые попрошайничают с детьми, вызвать полицию, дождаться, написать заявление, взять контакты следователя, и сотрудника ЦАН, проконтролировать судьбу ребенка!

https://www.instagram.com/p/B3aHOm8gC96/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 10.10.2019 в 18:44:26   # 733128
Детей занимающих попрошайничеством не часто вижу, по крайней мере у себя в городе, но думаю по стране наберется не малое количество! Они или по собственной инициативе занимаются, так сказать сами додумались легкие деньги добывать, или же безработные родственники алкоголики их заставляют! А есть еще одна категория людей организованно занимающиеся этим высокодоходным бизнесом эксплуатируя детей, особенно цыгане! Мне кажется бесполезно с этим бороться, что может полиция, ну штрафанут законных представителей, а дети дальше пойдут попрошайничать, можно конечно как предлагает Аружан не давать детям монеты, но подобные посты многие не читают, а людей с добрым сердцем у нас много, будут дальше подавать!
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  старик 10.10.2019 в 20:04:11   # 733141
А два "взрослых дяди" были благополучно отпущены? Ну так они и продолжили. Уверен на сто процентов, что ментам известны руководители этого "бизнеса" вопрос в том, что им мешает прикрыть бизнес и посадить руководителей?
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