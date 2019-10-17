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В Казахстане
«Абсурдной» назвала депутат идею установки контрольно-кассовых аппаратов
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danilov 17 Октября 2019 в 14:59:30
В Казахстане предложили перенести срок обязательной установки контрольно-кассовых аппаратов. С такой инициативой выступили депутаты «Ак жола». В партии назвали идею «абсурдной» и заявили, что, во-первых, бизнесмены будут нести дополнительные затраты, а во-вторых, фискалы всё равно не смогут заработать, потому что малый бизнес собираются освободить от налогов.

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  Рамзес 17.10.2019 в 15:21:53   # 733568
Quote:
потому что малый бизнес собираются освободить от налогов.
Что за вброс?Мне в начале года не дали патент сказали что с 2020 года всех переведут с патентов и заставили купить ККМ,кто мне теперь расходы возместит ?
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  Яшот 17.10.2019 в 15:31:54   # 733571
Цитата: Рамзес от 17.10.2019 09:21:53
Quote:
потому что малый бизнес собираются освободить от налогов.
Что за вброс?Мне в начале года не дали патент сказали что с 2020 года всех переведут с патентов и заставили купить ККМ,кто мне теперь расходы возместит ?

Разве есть сомнение, кто возместит?
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  Lokki 17.10.2019 в 16:50:09   # 733572
Затраты по приобретению юридическим лицом WEB-кассы компенсируются государством за счет отнесения вышеперчисленных в расход по специальной статье и в зачет налогов.
Но удручает другое. Где они были когда принимались эти законы насчет сначала ККМ с офд а затем и WEB-касс? я знаю некоторых уже и штрафанули за отсутствие WEB-кассы. Короче у нас все через жопу как всегда. Сначала примут каую-нибудь херню а потом ее отменяют. ИБД одним словом.
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