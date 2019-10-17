«Абсурдной» назвала депутат идею установки контрольно-кассовых аппаратов

потому что малый бизнес собираются освободить от налогов.Что за вброс?Мне в начале года не дали патент сказали что с 2020 года всех переведут с патентов и заставили купить ККМ,кто мне теперь расходы возместит ?
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danilov 17 Октября 2019 в 14:59:30
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Цитата: Рамзес от 17.10.2019 09:21:53
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потому что малый бизнес собираются освободить от налогов.Что за вброс?Мне в начале года не дали патент сказали что с 2020 года всех переведут с патентов и заставили купить ККМ,кто мне теперь расходы возместит ?
Разве есть сомнение, кто возместит?
Но удручает другое. Где они были когда принимались эти законы насчет сначала ККМ с офд а затем и WEB-касс? я знаю некоторых уже и штрафанули за отсутствие WEB-кассы. Короче у нас все через жопу как всегда. Сначала примут каую-нибудь херню а потом ее отменяют. ИБД одним словом.