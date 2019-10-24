Казахстанцы "штурмуют" салоны связи

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danilov 24 Октября 2019 в 15:22:32
Так, в одном из салонов Нур-Султана к обеду 24 октября собралось порядка 40 человек.
"Отключили связь в два часа ночи. Пришло СМС, что я не зарегистрирована по ИИН. Отключили и Интернет, и сотовую связь. Мы отправляем свой ИИН по СМС, оно не доходит. Какой-то кошмар. К утру включили исходящие звонки. Но входящих нет. Никто до меня дозвониться не мог", - говорит Дина, одна из жителей столицы.
Консультанты попросили собравшихся подождать, заявив, что всем, кто отправил СМС с ИИН, подключат связь после 14.00.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начали отключать устройства без регистрации. Руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов напомнил, что казахстанцев несколько раз предупреждали о необходимости привязать номера к ИИН и IMEI-коду телефона.
"Некоторые люди проигнорировали это и не воспользовались способами удаленной регистрации. Сегодня ночью регулятор включил базу данных IMEI-кодов, соответственно, номера у всех операторов, которые не были зарегистрированы должным образом, оказались недействительными", - объяснил Бибанов.
"Для того чтобы вернуть связь, абонентам необходимо воспользоваться командами удаленной регистрации. Сейчас большая очередь, так как база имеет свои ограничения. Абоненты обращаются, но там параллельно регистрируются еще сотни других абонентов. Поэтому сейчас необходимо просто чуть позже повторить регистрацию. Приехав в салон, вы не ускорите регистрацию, потому что система единая, независимо, откуда вы это делаете", - подчеркнул представитель Kсell.
По данным Бибанова, проблемы у некоторых казахстанцев возникают, потому что они не привязали свои новые устройства к старой SIM-карте. "В базе данных, которая была автоматически залита в начале года по этому абоненту, хранится следующая информация: ИИН, ФИО, абонентский номер и IMEI-код старого устройства. В базе нет IMEI-кода нового устройства, каждый раз, когда меняется аппарат, необходимо зарегистрировать телефон".
Как зарегистрировать мобильный телефон по новым правилам в Казахстане
Напомним, ранее сообщалось, что на регистрацию устройств отводился 2018 год. С 2019 года на незарегистрированных гаджетах обещали отключить связь.
В середине февраля прошлого года министр информации и коммуникаций Даурен Абаев пояснил, что мера по регистрации мобильных телефонов была принята еще в 2016 году в рамках пакета поправок, направленных на борьбу с экстремизмом и терроризмом.
"Однако, как показала дальнейшая практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом во всей этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован таким образом, кражи мобильников станут бессмысленными", - сказал министр.
https://tengrinews.kz/gadgets/kazahstantsyi-shturmuyut-salonyi-svyazi-382374/
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