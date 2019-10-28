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В Казахстане
18-летняя жительница Шымкента родила в пассажирском поезде
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danilov 28 Октября 2019 в 15:26:59
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  GoodZone 28.10.2019 в 15:44:26   # 734148
Здоровья и счастья матери, малышу, родным, врачам, взявшим на себя ответственность в такое непростое время, когда врача могут обвинить в чем угодно и не отмоешься. И хорошо, что все обошлось, что повезло с врачами-пассажирами, что без осложнений все и кровотечений, а если бы нет? Почему нельзя в Уральске создать условия как в Алматы? Почему человека ставят в такие условия, что он должен ехать 2 суток, рисковать жизнью, чтобы родить ребенка? А если бы что-то пошло не так быстро бы виновных нашли...
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  старик 28.10.2019 в 19:39:41   # 734169
А пораньше нельзя было отправить роженицу?
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