18-летняя жительница Шымкента родила в пассажирском поезде

Здоровья и счастья матери, малышу, родным, врачам, взявшим на себя ответственность в такое непростое время, когда врача могут обвинить в чем угодно и не отмоешься. И хорошо, что все обошлось, что повезло с врачами-пассажирами, что без осложнений все и кровотечений, а если бы нет? Почему нельзя в Уральске создать условия как в Алматы? Почему человека ставят в такие условия, что он должен ехать 2 суток, рисковать жизнью, чтобы родить ребенка? А если бы что-то пошло не так быстро бы виновных нашли...