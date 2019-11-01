Учителей казахстанских школ освободят от заполнения электронного дневника
danilov 01 Ноября 2019 в 10:24:28
дайте им денег з.п нормальную. Они же ваших детей учат.
Кто же все-таки конечный бенефициар этого проекта? Знаю что лет десять назад, может чуть позже, ребята продвигали подобный проект. Но после кризиса денег видать не было на это, либо хорошего лоббиста в министерстве. И вообще непонятно, зачем в эту сферу запускать частную компанию, которая ещё при этом деньги берет с родителей, но сервера при этом находятся в АО НИТ. В таком случае надо прекращать финансирование АО НИТ из бюджета и закрывать контору. Также изначально объявлять конкурс и заказывать только разработку програмного продукта, чтобы в конечном итоге все права на использование и распространение оставались у государства. Такая же ситуация в сфере цифровизации здравоохранения. Там тоже активно пролоббировали кого надо, при том что в этой сфере уже было юрлицо которое тоже содержится за счёт государства.
Я конечно понимаю, когда в таких вопросах приоритет отдается юридическим лицам с участием государства, хотя это тоже неправильно. Но не могу понять, когда за счёт налогоплательщиков лоббируют интересы частного бизнеса и при этом финансируют параллельно дармоедов из бесконечных АО, ТОО, РГП и их дочек.