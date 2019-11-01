Адресную справку отменили в Казахстане

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danilov 01 Ноября 2019 в 12:51:02
10 миллионов адресных справок в год
По данным МВД, выдача данных о регистрации граждан является одной из самых востребованных государственных услуг. Ежегодно населением запрашивается более 10 миллионов адресных справок в государственные органы и организации для получения документов, льгот, пособий и других услуг.
При устройстве на работу, в школы, детсады, поликлиники, банки граждане вынуждены обращаться в ЦОН и госорганы, тем самым теряя время в очередях. Отмена адресных справок сократит бумажный документооборот.
Новый формат
Отныне адресную справку нельзя будет получить через ЦОНы или портал электронного правительства egov.kz. Государственные органы уже имеют доступ к данной информации. Они интегрировали свои информационные системы с базами данных МВД. Теперь работодатель не имеет права требовать такой документ.
Другие организации (в том числе частные компании), которым может понадобиться информация о прописке гражданина, смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на egov.kz. Это будет возможно, только если гражданин даст свое согласие через SMS на одноразовое получение сведений о своей прописке.
Отмена коснется не всех казахстанцев
Необходимость предоставлять сведения о месте жительства останется для жителей приграничных с Россией сел. Такая норма предусмотрена международным договором между Россией и Казахстаном. Адресная справка будет выдаваться акимами сельских округов, приграничных с Россией. Жители этих поселков при наличии доступа к Интернету могут самостоятельно получать адресную справку через портал egov.kz.
Как теперь проверить место своей прописки?
В случае необходимости казахстанцы смогут проверить место своей прописки в личном кабинете на портале egov.kz или через приложение eGov mobile. Собственники жилья также могут проверить через портал или приложение сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу.
Какие еще справки могут исчезнуть?
Помимо адресной справки, планируется отменить еще 28 справок. Среди них - об отсутствии или наличии недвижимости, из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, о регистрации в качестве безработного. Вышеназванные документы находятся в ведении Минюста, Минобороны, Генеральной прокуратуры и других учреждений.
Вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по оптимизации услуг. По результатам будет принято решение, какие из этих услуг будут переведены в разряд получаемых сведений, а какие исчезнут вовсе.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/adresnuyu-spravku-otmenili-v-kazahstane-382943/
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