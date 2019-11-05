Фермеры вышли на митинг в Актобе

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danilov 05 Ноября 2019 в 13:06:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
Недавно прочитал статью, где утверждали что почти половина субсидий выделяемых в стране приходится на 3 области-Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская. В то же время юг республики обладая всего 0,3% сельхозугодий дает половину сельхозпродукции! Все эти субсидии и дотации выделяемые якобы на поддержку сельского хозяйства до обычного дехканина и животновода не доходят. Какая бы программа не начиналась, все направлены на максимальное получение прибыли латифундистами и их лоббистами в МСХ. Вместо дорогостоящего завоза импортного скота, дешевле было бы завезти замороженную сперму быков производителей и проводить бесплатное осеменение беспородных местных телок. Такая же история с молочно-товарными фермами. Откуда у рядового фермера средства на 50-150 голов скота? Организуйте для начала сбор и вывоз молока (субсидии которые государство сейчас платит молзаводам, можно направить на прямые выплаты фермерам) далее можно будет приобретать у местных племенных хозяйств скот и сдавать в аренду на 5-7 лет. За государством нужен только контроль за качеством и безопасностью продукции.
Если такие элементарные вещи понятны даже неспециалисту в этой сфере, то в МСХ сидят саботажники либо коррупционеры, ну или полные дебилы!