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В Казахстане
Казахстанцы будут хранить копии личных документов в смартфоне
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danilov 07 Ноября 2019 в 10:40:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lonely_wolf 07.11.2019 в 10:59:47   # 734851
Хрена с два. Второй день не могу скачать эти копии электронных документов, стоит ждите и все.
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