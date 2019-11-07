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В Казахстане
Казахстанцы будут хранить копии личных документов в смартфоне
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danilov 07 Ноября 2019 в 10:40:21
Комментарии,
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по дате
lonely_wolf
07.11.2019 в 10:59:47
# 734851
Хрена с два. Второй день не могу скачать эти копии электронных документов, стоит ждите и все.
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