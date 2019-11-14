Автолюбителей будут "обувать" за "зимнюю резину"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
старик 13 Ноября 2019 в 18:29:14
Читайте также
Полицейские региона в связи с изменением погодных условий рекомендовали водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих автомобилях замену шин на зимние.
«В соответствии с п. 5.5 Приложения 8 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) “О безопасности колесных транспортных средств”, запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Кроме того, после 1 декабря за нарушение указанных требований согласно ч. 5 ст. 590 КоАП РК предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП», — отметили в ведомстве.Стражи порядка добавили, что в непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
«Водителям не следует резко перестраиваться из ряда в ряд и совершать другие маневры, не убедившись в их безопасности. Не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения областного департамента полиции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие», — добавили в ведомстве.Непонятно только касается только водителей Акмолинской области или всего Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 14.11.2019 в 09:11:32 # 735216
Quote:
Как нам пояснили в пресс-службе Комитета административной полиции МВД страны, технический регламент так же запрещает эксплуатацию автомобилей, укомплектованных шипованными шинами в летний период с начала июня по конец августа. А с начала декабря по конец февраля запрещается выезжать на дорогу без зимней резины.
Причем хитрости, вроде установки зимней резины только на ведущие колеса, не пройдут. В новом техрегламенте говорится, что зимние шины должны быть промаркированы специальным значком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее. Иногда вместо значка на шины наносят буквы «М+S», «M&S» или просто «M S».
Но, как заявляют полицейские, инспекторы дорожно-патрульной полиции будут обращать внимание не только на маркировку шин, но и на остаточную глубину протектора! Для летней резины она должна быть не менее 1,6 миллиметра, а для зимней – 4 миллиметра. Тех, кто катается зимой на «лысой» резине будут тормозить и измерять глубину протектора линейкой.
Автовладельцам, на машинах которых резина одета не по сезону или остаточная глубина протектора слишком мала, может грозить штраф в 5 МРП, или 9910 тенге. Полицейские имеют право снять номера или отправить машину на штрафстоянку до устранения проблемы.
Причем хитрости, вроде установки зимней резины только на ведущие колеса, не пройдут. В новом техрегламенте говорится, что зимние шины должны быть промаркированы специальным значком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее. Иногда вместо значка на шины наносят буквы «М+S», «M&S» или просто «M S».
Но, как заявляют полицейские, инспекторы дорожно-патрульной полиции будут обращать внимание не только на маркировку шин, но и на остаточную глубину протектора! Для летней резины она должна быть не менее 1,6 миллиметра, а для зимней – 4 миллиметра. Тех, кто катается зимой на «лысой» резине будут тормозить и измерять глубину протектора линейкой.
Автовладельцам, на машинах которых резина одета не по сезону или остаточная глубина протектора слишком мала, может грозить штраф в 5 МРП, или 9910 тенге. Полицейские имеют право снять номера или отправить машину на штрафстоянку до устранения проблемы.
Антибиотик 14.11.2019 в 14:27:06 # 735230
Цитата: Антибиотик от 14.11.2019 08:27:06
Вот у меня лежит комплект дисков с одетой зимней ризиной (шипованной), я просто езжу на БМВ, когда езжу зимой в горы она мне пригождается, а по городу не всегда. Если снег выпадет я ее ставлю, когда снега нет, Я ее снимаю, мне не сложно у меня есть и домкрат хороший и силы. И что из за этой херни их я должен постоянно ездить на ней?
Вот у меня лежит комплект дисков с одетой зимней ризиной (шипованной), я просто езжу на БМВ, когда езжу зимой в горы она мне пригождается, а по городу не всегда. Если снег выпадет я ее ставлю, когда снега нет, Я ее снимаю, мне не сложно у меня есть и домкрат хороший и силы. И что из за этой херни их я должен постоянно ездить на ней?
Составы летней и зимней резины отличаются. Летняя зимой при понижении температуры в минусовую становится жестче и сцепление с дорогой ухудшается даже на чистом асфальте. На глаз может это и не так заметно, но это до первой экстренной ситуации, когда может не хватить каких-либо 1-2 метров тормозного пути.
Разность в жесткости шин заметна на глаз при сравнении летних и зимних шин при одинаковом весе авто и одинаковом давлении в шинах. Зимние шины при равных условиях выглядят слегка просаженными, как будто не докачали.