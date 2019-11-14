Автолюбителей будут "обувать" за "зимнюю резину"

Как нам пояснили в пресс-службе Комитета административной полиции МВД страны, технический регламент так же запрещает эксплуатацию автомобилей, укомплектованных шипованными шинами в летний период с начала июня по конец августа. А с начала декабря по конец февраля запрещается выезжать на дорогу без зимней резины.



Причем хитрости, вроде установки зимней резины только на ведущие колеса, не пройдут. В новом техрегламенте говорится, что зимние шины должны быть промаркированы специальным значком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее. Иногда вместо значка на шины наносят буквы «М+S», «M&S» или просто «M S».



Но, как заявляют полицейские, инспекторы дорожно-патрульной полиции будут обращать внимание не только на маркировку шин, но и на остаточную глубину протектора! Для летней резины она должна быть не менее 1,6 миллиметра, а для зимней – 4 миллиметра. Тех, кто катается зимой на «лысой» резине будут тормозить и измерять глубину протектора линейкой.



Автовладельцам, на машинах которых резина одета не по сезону или остаточная глубина протектора слишком мала, может грозить штраф в 5 МРП, или 9910 тенге. Полицейские имеют право снять номера или отправить машину на штрафстоянку до устранения проблемы.